Worldline : confirme tous les objectifs de 2019

24/07/2019 | 18:19

Le chiffre d'affaires s'est élevé à 1 152,0 millions d'euros au 1er semestre, en croissance organique de +6,5% par rapport au premier semestre de 2018. Les trois Lignes de Services ont contribué à la croissance du chiffre d'affaires.



Le résultat opérationnel s'inscrit à 125,8 millions d'euros (95,3 millions d'euros à fin juin 2018). Le résultat net part du Groupe ressort à 141,5 millions d'euros, en augmentation de +84,3 millions d'euros (+147,4%) par rapport à la même période l'année dernière.



Le Groupe confirme tous les objectifs de 2019. Il prévoit une croissance organique de son chiffre d'affaires, à périmètre et taux de change constants comprise entre 6% et 8%. Il vise une marge d'EBO comprise entre 24,8% et 25,8% et un flux de trésorerie disponible compris entre 275 et 290 millions d'euros, incluant les coûts de mise en place des synergies.



