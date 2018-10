Worldline : confirme tous ses objectifs sur 2018

22/10/2018 | 18:18

Le chiffre d'affaires de Worldline s'inscrit à 410,7 millions d'euros au troisième trimestre de 2018, en croissance organique de +6,3% par rapport au troisième trimestre de 2017.



Le chiffre d'affaires de Services aux Commerçants s'est élevé à 142,4 millions d'euros, en croissance organique de +6,4 millions d'euros (+4,7% à périmètre et taux de change constants). Le chiffre d'affaires de Services Financiers a atteint 188,5 millions d'euros, en hausse de +7,4% organiquement (+13 millions d'euros).



Sur les neuf premiers mois de l'année 2018, le chiffre d'affaires de Worldline a été de 1 229,3 millions d'euros, en hausse de +5,9% organiquement.



Le groupe confirme tous ses objectifs de 2018. Il vise une croissance organique de son chiffre d'affaires, à périmètre et taux de change constants, comprise entre 5% et 7%, un objectif de marge d'EBO comprise entre 22% et 23% et un flux de trésorerie disponible compris entre 200 et 210 millions d'euros.



