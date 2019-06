Worldline : equensWorldline devient le plus grand processeur de paiements instantanés de la zone euro avec le lancement néerlandais

Utrecht, le 19 juin 2019 - Sept banques néerlandaises ont récemment commencé à introduire les paiements instantanés en utilisant le système CSM (Clearing and Settlement Mechanism) d'equensWorldline SE, filiale de Worldline [Euronext : WLN], leader européen dans le secteur des paiements et services transactionnels. Grâce au lancement à grande échelle des paiements en temps réel aux Pays-Bas, equensWorldline devient le plus grand processeur de paiements instantanés de la zone euro, avec déjà plusieurs millions de transactions de paiements instantanés par semaine.



La communauté bancaire néerlandaise mène la course dans le domaine des paiements instantanés, car aux Pays-Bas, les paiements en temps réel représentent l'avenir. ABN AMRO, ING, Rabobank, SNS, ASN Bank, RegioBank et Knab passent progressivement au paiement instantané tous leurs clients Internet et mobiles.



Pour equensWorldline, il y aura un passage des paiements par lots traditionnels aux paiements instantanés ; les paiements en temps réel deviendront la nouvelle norme pour les transactions domestiques comme pour les transactions transfrontalières. Pour cette raison, equensWorldline s'engage pleinement dans le déploiement des paiements instantanés. En plus de ces derniers, le CSM d'equensWorldline prend en charge les transactions de Volksbank via le service Instant Payments Engine.

TIPS Gateway

A la fin de l'année dernière, equensWorldline a également lancé le service TIPS Gateway, qui sera bientôt mis en œuvre par plusieurs banques internationales de niveau 1, 2 et 3. En utilisant le service TIPS Gateway, les banques clientes peuvent offrir des services de paiement instantanés d'une portée paneuropéenne complète, conformément aux règles de l'EPC SCT Inst Scheme Rulebooks.

Les clients exigent des services instantanés

Selon Michael Steinbach, CEO de equensWorldline, la question n'est pas de savoirsi toutes les banques/communautés bancaires européennes suivront l'exemple néerlandais et adopteront les paiements instantanés, mais plutôt quand elles suivront.

'Les clients s'attendent à un service direct de nos jours. C'est le cas dans tous les secteurs, comme le commerce de détail (livraison le jour même), la communication (WhatsApp) et dans le secteur financier. Grâce aux paiements instantanés, les transactions sont traitées immédiatement. En outre, les paiements en temps réel sont disponibles en permanence, même les week-ends et les jours fériés. C'est pourquoi nous sommes convaincus que les paiements instantanés deviendront la nouvelle norme. Les banques néerlandaises sont parmi les premières à s'en rendre compte, mais avec le temps, de nombreux pays de la zone euro - et au-delà - suivront.'

Paiements instantanés en dehors de l'Europe

La demande de paiements instantanés augmente également en dehors de l'Europe. equensWorldline Instant Payments CSM répond à cette demande du marché et a été créée pour permettre aux banques et aux PSP de proposer des services de compensation et de règlement des paiements instantanés en Europe et dans le monde entier. L'an dernier, la Banque centrale d'Aruba (CBA) a engagé equensWorldline pour fournir une nouvelle infrastructure centrale de paiements instantanés remplaçant son système actuel de compensation et de règlement. La mise en œuvre du nouveau système (Instant Payments CSM) permet à Aruba d'offrir les paiements instantanés en passant complètement et immédiatement du traitement traditionnel des paiements à cette nouvelle infrastructure de paiements instantanés.

A propos d'equensWorldline



equensWorldline est le leader paneuropéen des paiements et des services transactionnels. Faisant partie du groupe Worldline, equensWorldline combine une expertise de longue date dans les systèmes de paiement de masse traditionnels (émission, acquisition, traitement des paiements intra et interbancaires) et des solutions innovantes de commerce électronique et de paiement mobile. Forte de plus de 50 ans d'expérience, equensWorldline sert une large clientèle internationale dans de nombreux pays d'Europe. Les clients s'appuient sur l'expertise d'equensWorldline pour anticiper les changements réglementaires européens, bénéficier des technologies transformatrices, optimiser les processus, assurer l'excellence opérationnelle et gérer les risques et la fraude. L'empreinte inégalée de l'entreprise fait d'equensWorldline un partenaire d'affaires rentable et concurrentiel pour des solutions de paiement transparentes, sécurisées et efficaces. equensworldline.com

A propos de Worldline

Worldline[Euronext : WLN] est le leader européen des services transactionnels et de paiement. Avec l'innovation au cœur de son ADN, Worldline propose des services d'acquisition commerciale paneuropéenne et nationale pour les entreprises physiques ou en ligne, le traitement sécurisé des transactions de paiement pour les banques et les institutions financières, ainsi que des services transactionnels de billetterie électronique et pour les organismes publics locaux et centraux. Grâce à sa présence dans plus de 30 pays, Worldline est le partenaire de paiement de choix pour les commerçants, les banques, les opérateurs de transport public, les agences gouvernementales et les entreprises industrielles, fournissant des services numériques de pointe. Les activités de Worldline s'organisent autour de trois axes : Services aux commerçants, services financiers, y compris equensWorldline et Mobility & e-Transactional Services. Worldline emploie environ 11 000 personnes dans le monde, avec un chiffre d'affaires pro forma estimé à environ 2,3 milliards d'euros sur une base annuelle. Worldline est une société d'Atos. worldline.com

Contact presse equensWorldline



Marcel Woutersen

T : +31 (0)88 385 54 27, E : marcel.woutersen@equensworldline.com

Annemieke Lambregts

T : +31 (0)88 385 50 27, E : annemieke.lambregts@equensworldline.com

Jörg Richter

T : +49 (0)69 256 60362, E : joerg.richter@equensworldline.com

Elena Di Simone

T : +39 02 483 10 479, E : elena.disimone@equensworldline.com