Worldline : equensWorldline lance avec succès le service TIPS Gateway

Utrecht, le 21 novembre 2018 - equensWorldline SE, filiale de Worldline [Euronext : WLN], le leader européen dans le domaine des paiements et des services transactionnels, a lancé avec succès son service TIPS Gateway avec plusieurs banques Tier 1 et 2 d'envergure mondiale pour la première moitié de 2019. Avec le service TIPS Gateway d'equensWorldline, les banques bénéficient d'une interface unique pour les paiements instantanés à la fois avec le CSM de paiements instantanés d'equensWorldline et ses liens d'interopérabilité des paiements instantanés EACHA, ainsi que pour leur connexion à la solution de règlement instantané TARGET2 proposée par l'Eurosystème. Le lancement du service TIPS Gateway s'inscrit parfaitement dans l'ambition d'equensWorldline de soutenir le marché en termes de mise en œuvre simple et économique des paiements instantanés.

En juin 2017, equensWorldline a annoncé qu'il soutiendrait TIPS en connectant ses services européens et nationaux de compensation et de règlement des paiements instantanés à TIPS dès que le service serait opérationnel. TIPS (Target Instant Payment Settlement) est l'initiative de règlement des paiements instantanés cibles de l'Eurosystème. La date de lancement de TIPS est prévue pour fin novembre 2019.

Grâce au service TIPS Gateway d'equensWorldline, les banques sous contrat renforcent leur portée dans le domaine des paiements instantanés et bénéficient d'une présence dans toute l'Europe, conformément au recueil de règles EPC SCT. La connexion à TIPS sera totalement transparente pour les utilisateurs et toutes les transactions traitées par equensWorldline seront visibles dans l'interface graphique d'equensWorldine, indépendamment de la méthode de règlement utilisée. Ainsi, les services opérationnels de la banque peuvent suivre rapidement et facilement les requêtes des clients. Les rapports seront aussi entièrement intégrés. En outre, la prévision de liquidités basée sur des algorithmes leader du secteur proposée par equensWorldline aux participants de son CSM de paiements instantanés sera également disponible pour les utilisateurs de son service TIPS Gateway. Les banques pourront ainsi optimiser leurs liquidités à travers les différents mécanismes de règlement.

En plus de ces avantages, les banques auront également la possibilité de partager les investissements de mise en œuvre et les coûts de fonctionnement de la connectivité TIPS et de l'utilisation du fournisseur de services réseau. Ce service est disponible pour les participants au CSM de paiements instantanés equensWorldline, les clients du back-office equensWorldline, ainsi que pour les autres banques souhaitant se connecter à TIPS de manière économique.

Le service TIPS Gateway est totalement conforme aux normes de l'industrie et propose des services à valeur ajoutée intéressants, tels que la possibilité pour les banques de configurer des règles de routage flexibles. Il est possible d'utiliser le service TIPS Gateway en tant que sauvegarde du routage CSM ou d'utiliser TIPS Gateway pour les transactions avec des valeurs plus élevées pour des raisons de liquidités.

Alessandro Baroni, CMO d'equensWorldline, confie :

« Chez equensWorldline, nous pensons que l'initiative TIPS offre à ses clients un moyen efficace, en termes de coût et de liquidités, d'atteindre une certaine portée dans le domaine des paiements instantanés en Europe. En combinant le tout avec les solutions CSM back-office et de paiements instantanés, nous offrons le meilleur des deux mondes. Je suis ravi de voir nos premiers clients souscrire à notre nouveau service et je suis impatient de continuer à bâtir l'avenir des paiements instantanés. »

