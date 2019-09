Worldline : equensWorldline lance la première solution d'authentification forte par navigateur web couvrant l'ensemble des appareils des utilisateurs

Utrecht, le 13 Septembre 2019 - equensWorldline, filiale de Worldline [Euronext : WLN], leader européen dans le secteur des paiements et des services transactionnels, lance sur le marché la première solution par navigateur web d'authentification forte[1] et est désormais en mesure d'aider les banques à proposer une solution universelle d'authentification forte adaptée à chaque profil d'utilisateurs. Grâce à ce développement, les banques disposent désormais d'une solution d'authentification forte pour les utilisateurs qui ne sont pas équipés d'un appareil mobile.



Avec l'authentification forte, les banques de multiples défis à relever :

pour proposer une authentification forte dans les cas d'utilisation des paiements à distance et d'accès aux comptes.

de remplacer la solution d'authentification actuelle basée sur les SMS OTP (One-Time Password envoyés par SMS pour approuver les transactions de paiement 3DSecure) car cette solution ne répond pas aux critères d'authentification à deux facteurs

de proposer une solution qui peut couvrir l'ensemble des types d'utilisateurs, quel que soit leurs terminaux et leur cas d'usage (pas seulement paiement, mais également pour les opérations sensibles sur la banque en ligne).

Une solution innovante d'authentification forte pour tous les types d'utilisateurs

La solution d'equensWorldline, appelée WL Trusted Authentication, est disponible pour les applications mobiles (smartphones) et les navigateurs web (téléphones mobiles et ordinateurs). Elle est unique sur le marché en raison de sa couverture universelle et de l'innovation technique qui simplifie son déploiement du fait qu'aucune installation logicielle n'est requise.

Dotée d'un brevet européen, cette solution a été conçue il y a plusieurs années pour répondre aux besoins croissants des banques dans le domaine de l'authentification forte des clients. Il est déjà déployé dans de nombreuses banques européennes (plus de 120 millions de transactions par an).

La nouvelle solution d'equensWorldline basée sur le navigateur est innovante car elle permet aux banques de fournir une authentification forte sans avoir besoin de matériel externe (token usb, par exemple), de smartphones ou de logiciels installés sur l'ordinateur de l'utilisateur. L'utilisateur enregistre son navigateur de manière simple et transparente, et peut ensuite effectuer une authentification forte avec la même cinématique que s'il venait d'entrer ses identifiants pour accéder à sa banque en ligne. Dans cette solution basée sur le navigateur, les mêmes mesures de sécurité ont été appliquées que sur les téléphones mobiles.

Des méthodes d'intégration adaptées à la stratégie de la banque

Plusieurs modes d'intégration sont disponibles pour s'adapter de manière optimale aux différentes stratégies numériques et contraintes de calendrier des banques. Il existe une solution mobile qui peut être intégrée à l'application mobile existante de la banque, une solution mobile en marque blanche qui peut être personnalisée en fonction de charte visuelle de la banque, et une solution mobile, marquée Worldline, pour un déploiement rapide. De plus, il existe désormais une solution pour le navigateur, accessible depuis n'importe quel ordinateur, tablette ou navigateur téléphonique, et ne nécessitant aucune installation, pour tous les utilisateurs professionnels ou privés, qui n'utilisent pas de smartphones.

Une solution en constante évolution

'En tant qu'acteur de premier plan dans le secteur des paiements, nous permettons à nos clients de répondre aux demandes et aux exigences du marché en constante évolution. La solution mobile tend à se déployer de plus en plus dans les populations numérisées. Cette nouvelle solution par navigateur est un complément incontournable au canal mobile, tant pour les populations non équipées de smartphones (ou comme solution de contournement, en cas de panne téléphonique). De plus, avec la prochaine version de ce module, en utilisant l'API WebAuthn définie par le W3C (World Wide Web Consortium), il sera possible d'offrir un contrôle biométrique également sur le navigateur, et ainsi offrir les mêmes facteurs d'authentification que ceux qui existent actuellement sur l'application mobile'.

A propos d'equensWorldline

equensWorldline est le leader paneuropéen des paiements et des services transactionnels. Faisant partie du groupe Worldline, equensWorldline combine une expertise de longue date dans les systèmes de paiement de masse traditionnels (émission, acquisition, traitement des paiements intra et interbancaires) et des solutions innovantes de commerce électronique et de paiement mobile. Forte de plus de 50 ans d'expérience, equensWorldline sert une large clientèle internationale dans de nombreux pays d'Europe. Les clients s'appuient sur l'expertise d'equensWorldline pour anticiper les changements réglementaires européens, bénéficier des technologies transformatrices, optimiser les processus, assurer l'excellence opérationnelle et gérer les risques et la fraude. L'empreinte inégalée de l'entreprise fait d'equensWorldline un partenaire d'affaires rentable et concurrentiel pour des solutions de paiement transparentes, sécurisées et efficaces. equensworldline.com

A propos de Worldline

Worldline [Euronext: WLN] est le leader du marché européen dans le secteur des services de paiement et de transaction. L'innovation étant au cœur de son ADN, les offres principales de Worldline incluent l'acquisition commerciale paneuropéenne et nationale pour les entreprises physiques ou en ligne, le traitement sécurisé des transactions de paiement pour les banques et les institutions financières, ainsi que des services transactionnels dans la billetterie électronique et pour les organismes publics nationaux. Grâce à une présence dans plus de 30 pays, Worldline est le partenaire de paiement de choix des commerçants, des banques, des opérateurs de transports publics, des agences gouvernementales et des entreprises industrielles, pour la fourniture de services numériques de pointe. Les activités de Worldline sont organisées autour de trois axes : les Services aux commerçants, les Services Financiers délivrés notamment par equensWorldline et la Mobilité & Services Web Transactionnels. Worldline emploie environ 11 000 personnes dans le monde et son chiffre d'affaires 2018 pro forma est de 2,2 milliards d'euros. worldline.com

Contact presse equensWorldline

Marcel Woutersen

T : +31 (0)88 385 54 27, E : marcel.woutersen@equensworldline.com

Annemieke Lambregts

T : +31 (0)88 385 50 27, E : annemieke.lambregts@equensworldline.com

Jörg Richter

T : +49 (0)69 256 60362, E : joerg.richter@equensworldline.com

Elena Di Simone

T : +39 02 483 10 479, E : elena.disimone@equensworldline.com

[1] Authentification forte signifie une authentification basée sur l'utilisation de deux ou plus éléments catégorisés comme connaissance (ce que l'utilisateur connaît), possession (ce que l'utilisateur a), et d'inhérence (ce que l'utilisateur est) et qui sont indépendants.