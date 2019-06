Worldline : equensWorldline permet à 25 banques d'atteindre la conformité PSD2

Utrecht, le 11 juin 2019 - Jusqu'à 25 banques de sept pays européens ont franchi la première étape de la mise en conformité PSD2 dans les délais impartis, grâce à la solution de conformité PSD2 et aux services d'equensWorldline SE, leader européen dans le secteur des paiements et des services transactionnels et filiale de Worldline [Euronext : WLN].

Ces banques (parmi lesquelles Credit Europe, Commerzbank, Crelan, Bank J. Van Breda & C°, vdk Bank, Europabank, Crédit Municipal, CPH Banque et Comdirect Bank AG) sont ainsi parmi les premières à disposer des installations d'essai requises selon le calendrier prescrit par l'Autorité bancaire européenne (ABE) et les autorités nationales compétentes (ANC).

Bien que ces 25 banques aient respecté la première échéance à temps, une enquête récente montre que pour 41 % des autres banques Européennes, leurs installations d'essai n'étaient pas prêtes à la fin mars. Mais il est encore temps pour elles de rattraper leur retard, car les banques doivent préparer leur système de paiement à être largement utilisé par des tiers fournisseurs réglementés (TFR) d'ici 14 septembre 2019.

Demande d'exemption

Selon Michael Steinbach, PDG d'equensWorldline, il est important que les banques respectent le calendrier requis, non seulement pour stimuler l'innovation, mais aussi au cas où une banque souhaiterait demander une dérogation au mécanisme de repli. L'exemption est accordée lorsque l'interface dédiée répond à des critères spécifiques. equensWorldline accompagne les banques qui font cette demande d'exemption, ainsi que pour la création d'installations de test ou d'un environnement « sandbox » et pour la documentation sur les API dans un délai très court.

equensWorldline fournit également des interfaces dédiées de bout en bout, y compris la gestion des consentements et la vérification TFR, qui sont conformes aux réglementations PSD2 et permettent aux fournisseurs tiers d'accéder aux informations des comptes clients correctement, de manière fiable et sûre. Dans ce nouveau contexte, les utilisateurs de services de paiement sont protégés par les exigences d'authentification forte du client (SCA) et doivent donner leur autorisation avant que leurs données ne soient soumises ou qu'un paiement soit traité.

En outre, equensWorldline dispose d'une forte expertise PSD2 avec une présence dans les groupes PSD2 européens établis et d'un contrôle réglementaire approfondi pour s'assurer que le produit est toujours à jour.

Les prochaines étapes

Michael Steinbach souligne que la conformité n'est que la première étape du processus de la PSD2. Celle-ci, et en particulier l'accès au compte, peut également offrir de nombreuses possibilités. « C'est la première étape - et elle est d'importance - car une fois ces fondations posées, les banques et les fintech peuvent commencer à construire des produits innovants qui leur permettront d'attirer des clients. »

« Imaginez une application qui peut aider les clients à avoir une vue d'ensemble actualisée de leur situation financière et leur fournir un prêt immédiat et sur mesure », poursuit-il. « Ou encore un service qui aide les entreprises clientes à accepter les paiements en ligne et en magasin. Dans le domaine de la gestion de trésorerie, la directive PSD2 peut également apporter une amélioration considérable aux entreprises dans la gestion efficace de leurs fonds d'entreprise. equensWorldline est là pour aider les banques non seulement avec la conformité PSD2, mais aussi en organisant les prochaines étapes dans le développement de nouveaux services et fonctionnalités. »

À propos d'equensWorldline

equensWorldline est le leader paneuropéen en matière de paiements et de services transactionnels. En tant que société du groupe Worldline, equensWorldline associe une expertise éprouvée dans les systèmes traditionnels de paiement de masse (émission, acquisition, traitement de paiements intrabancaires et interbancaires) et des solutions innovantes de commerce électronique et de paiement mobile. S'appuyant sur plus de 50 ans d'expérience, equensWorldline propose ses services à une vaste clientèle internationale dans de nombreux pays d'Europe. Les clients s'appuient sur l'expertise d'equensWorldline pour anticiper les évolutions réglementaires européennes, bénéficier des technologies de transformation, optimiser les processus, garantir l'excellence opérationnelle et gérer les risques et la fraude. L'empreinte inégalée de la société fait d'equensWorldline un partenaire économique compétitif et rentable pour des solutions de paiement transparentes, sécurisées et efficaces. equensworldline.com

À propos de Worldline

Worldline [Euronext: WLN] est le leader du marché européen dans le secteur des services de paiement et de transaction. L'innovation étant au cœur de son ADN, les offres principales de Worldline incluent l'acquisition commerciale paneuropéenne et nationale pour les entreprises physiques ou en ligne, le traitement sécurisé des transactions de paiement pour les banques et les institutions financières, ainsi que des services transactionnels dans la billetterie électronique et pour les organismes publics nationaux. Grâce à une présence dans plus de 30 pays, Worldline est le partenaire de paiement de choix des commerçants, des banques, des opérateurs de transports publics, des agences gouvernementales et des entreprises industrielles, pour la fourniture de services numériques de pointe. Les activités de Worldline sont organisées autour de trois axes : les Services aux commerçants, les Services Financiers délivrés notamment par equensWorldline et la Mobilité & Services Web Transactionnels. Worldline emploie environ 11 000 personnes dans le monde et son chiffre d'affaires pro forma est estimé à environ 2,3 milliards d'euros par an. worldline.com.

