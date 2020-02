Worldline : equensWorldline s'associe à UniCredit pour gérer ses activités de traitement des paiements en Allemagne et en Autriche

equensWorldline s'associe à UniCredit pour gérer ses activités de traitement des paiements en Allemagne et en Autriche

Utrecht, 27 février 2020 - equensWorldline SE, une filiale de Worldline [Euronext : WLN], leader européen dans le secteur des paiements et des services transactionnels, a signé un partenariat stratégique à long terme avec UniCredit, une institution financière de premier plan en Europe. Sur la base de cet accord, qui représente - après Commerzbank - un autre contrat majeur de traitement à long terme avec une grande banque, equensWorldline traitera tous les paiements SEPA (Single Euro Payments Area), les paiements instantanés, les paiements multidevises, les paiements nationaux et les paiements de montant élevé pour les deux institutions financières.



En tant que partenaire de service, equensWorldline sera responsable du traitement de toutes les opérations de paiement susmentionnées pour UniCredit en Autriche et en Allemagne. Via sa plate-forme de paiement hautement fiable, évolutive et efficace qui est entièrement conforme à toutes les exigences réglementaires applicables. Tous les types de paiements seront traités sur cette plate-forme intégrée, ce qui permettra à equensWorldline de favoriser l'innovation dans tous les domaines des produits de paiement de compte à compte. En s'associant avec UniCredit, equensWorldline consolide encore davantage, grâce à ce nouveau contrat et à ce partenariat d'envergure, sa position de premier processeur de paiements en Europe.

S'orientant vers un monde des paiements de bout en bout, en temps réel et techniquement standardisé, les banques reconsidèrent sérieusement leur modèle commercial et opérationnel pour leur activité de traitement des paiements. En raison des besoins d'investissement et des coûts d'exploitation liés à la mise en place et au maintien d'une infrastructure stable de bout en bout, les modèles d'approvisionnement pour le traitement des paiements deviennent de plus en plus une solution viable pour les banques de toutes tailles, car cela leur permet de réduire leurs coûts, de diminuer la complexité et les risques et de libérer des ressources.

« Nous sommes très fiers de ce partenariat, qui montre que de plus en plus d'institutions financières de premier plan explorent les avantages à travailler avec un processeur de paiement paneuropéen spécialisé comme nous. Chez equensWorldline, nous n'agissons pas seulement en tant que fournisseur, mais aussi en tant que partenaire privilégié apportant innovation, compétitivité des prix et garantie de conformité réglementaire. Cela signifie que nous cherchons à construire l'avenir afin de façonner le paysage des paiements en Europe et dans le monde en collaborant avec des banques leaders tels qu'UniCredit. equensWorldline et UniCredit sont tous les deux fortement implantés dans le secteur financier européen et travaillent avec succès depuis de nombreuses années en tant que leaders dans cet environnement. En tirant conjointement parti de notre longue expérience et de notre présence européenne, nous pouvons offrir aux clients européens des services adaptés à leurs besoins. Le traitement des paiements évolue rapidement vers un monde de paiements en temps réel et nous serons en mesure d'offrir notre expertise à nos clients au niveau mondial »« Nous sommes très heureux de ce partenariat qui s'annonce passionnant. Il permet à equensWorldline de coopérer avec UniCredit pour transformer le traitement des paiements sur deux de ses principaux marchés, en favorisant l'excellence opérationnelle et en soutenant l'innovation dans les produits et les services IT ».

equensWorldline est le leader paneuropéen des paiements et des services transactionnels. Faisant partie du groupe Worldline, equensWorldline combine une expertise de longue date dans les systèmes de paiement de masse traditionnels (émission, acquisition, traitement des paiements intra et interbancaires) et des solutions innovantes de commerce électronique et de paiement mobile. Forte de plus de 50 ans d'expérience, equensWorldline sert une large clientèle internationale dans de nombreux pays d'Europe. Les clients s'appuient sur l'expertise d'equensWorldline pour anticiper les changements réglementaires européens, bénéficier des technologies transformatrices, optimiser les processus, assurer l'excellence opérationnelle et gérer les risques et la fraude. L'empreinte inégalée de l'entreprise fait d'equensWorldline un partenaire d'affaires rentable et concurrentiel pour des solutions de paiement transparentes, sécurisées et efficaces. equensworldline.com

Worldline [Euronext: WLN] est le leader du marché européen dans le secteur des services de paiement et de transaction. L'innovation étant au cœur de son ADN, les offres principales de Worldline incluent l'acquisition commerciale paneuropéenne et nationale pour les entreprises physiques ou en ligne, le traitement sécurisé des transactions de paiement pour les banques et les institutions financières, ainsi que des services transactionnels dans la billetterie électronique et pour les organismes publics nationaux. Grâce à une présence dans plus de 30 pays, Worldline est le partenaire de paiement de choix des commerçants, des banques, des opérateurs de transports publics, des agences gouvernementales et des entreprises industrielles, pour la fourniture de services numériques de pointe. Les activités de Worldline sont organisées autour de trois axes : les Services aux commerçants, les Services Financiers délivrés notamment par equensWorldline et la Mobilité & Services Web Transactionnels. Worldline emploie environ 12 000 personnes dans le monde et son chiffre d'affaires 2019 pro forma est de 2,4 milliards d'euros. worldline.com

