Worldline : est le premier acquéreur d'UnionPay en Europe

Bezons/Zurich, le 28 mai 2019 - Worldline [Euronext : WLN], leader européen des services de paiement et de transaction, annonce qu'elle a atteint la première place parmi les acquéreurs européens d'UnionPay en 2018, avec près de 20% du volume européen du système de cartes.

Dans ses statistiques annuelles sur les acquéreurs, UnionPay répertorie SIX Payment Services*, qui fait désormais partie de Worldline, en première position pour ses volumes d'acquisition en Europe. La société est un partenaire proche d'UnionPay International depuis 2006 et offre l'acceptation de UnionPay à ses clients marchands dans plus de 30 pays, tant dans les magasins que dans le commerce électronique. Grâce à sa position de leader sur le marché ainsi que sa base inégalée pour l'acceptation d'UnionPay dans de nombreux pays européens, dont la Suisse et l'Autriche, Worldline a particulièrement soutenu la croissance du réseau d'acceptation du système chez les détaillants haut de gamme et dans le secteur Horeca en Europe. Il existe même une solution UnionPay dédiée à l'hôtellerie pour répondre aux besoins spécifiques des clients chinois dans cette importante industrie. En outre, Worldline assure une couverture d'acceptation à 100% pour UnionPay aux distributeurs automatiques de billets en Suisse.

Worldline et UnionPay ne cessent d'étendre leur collaboration : tout récemment, UnionPay et Worldline ont annoncé un accord visant à permettre l'acceptation du système de cartes chez quelque 40.000 commerçants supplémentaires aux Pays-Bas, en Belgique et au Luxembourg.

Au niveau mondial, le volume combiné de Worldline occupe la 17ème place parmi les partenaires acquéreurs internationaux d'UnionPay.

Avec plus de 7,5 milliards de cartes, UnionPay est l'organisme de paiement qui compte la plus importante clientèle au monde et cible principalement les secteurs clés pour les touristes, comme les centres commerciaux, les boutiques hors taxes, les hôtels et les restaurants.

*Worldline a acquis SIX Payment Service en décembre 2018, devenant ainsi le plus grand prestataire européen de services de paiement.

« L'afflux de pouvoir d'achat en provenance de Chine est un facteur déterminant pour le secteur européen de la distribution et du tourisme. Worldline se réjouit que notre relation à long terme avec UnionPay et la communauté des commerçants européens nous permette de promouvoir l'acceptation de UnionPay au bénéfice de toutes les parties impliquées. »confirme'Les relations durables à long terme sont un facteur de succès majeur pour UnionPay. Worldline fait partie de notre succès depuis le début, et nous sommes impatients de poursuivre le développement de nos activités avec notre plus grand partenaire en Europe. »

A propos de Worldline

Worldline [Euronext: WLN] est le leader du marché européen dans le secteur des services de paiement et de transaction. L'innovation étant au cœur de son ADN, les offres principales de Worldline incluent l'acquisition commerciale paneuropéenne et nationale pour les entreprises physiques ou en ligne, le traitement sécurisé des transactions de paiement pour les banques et les institutions financières, ainsi que des services transactionnels dans la billetterie électronique et pour les organismes publics nationaux. Grâce à une présence dans plus de 30 pays, Worldline est le partenaire de paiement de choix des commerçants, des banques, des opérateurs de transports publics, des agences gouvernementales et des entreprises industrielles, pour la fourniture de services numériques de pointe. Les activités de Worldline sont organisées autour de trois axes : les Services aux commerçants, les Services Financiers délivrés notamment par equensWorldline et la Mobilité & Services Web Transactionnels. Worldline emploie environ 11 000 personnes dans le monde et son chiffre d'affaires pro forma est estimé à environ 2,3 milliards d'euros par an. worldline.com

A propos de UnionPay International

UnionPay International (UPI) est une filiale de China UnionPay axée sur la croissance et le soutien des activités mondiales de UnionPay. En partenariat avec plus de 2000 institutions dans le monde, UnionPay

International a permis l'acceptation de la carte dans 174 pays et régions et son émission dans 52 pays et régions. UnionPay International fournit des services de paiement transfrontaliers de haute qualité, rentables et sécurisés à la plus grande base de titulaires de cartes au monde et assure des services locaux pratiques à un nombre croissant de titulaires de cartes et de commerçants UnionPay dans le monde.www.unionpayintl.com/en

