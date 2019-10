Worldline : et Conduent permettent à Île-de-France Mobilités de lancer la dématérialisation du passe Navigo sur smartphone dans le cadre de son ambitieux programme de modernisation de la billettique « Smart Navigo »

Bezons, le 1 octobre 2019 - Le groupement constitué par Worldline [Euronext: WLN] leader européen dans le secteur des paiements et des services transactionnels et Conduent, a été retenu par Île-de-France Mobilités pour construire le système billettique central dans le cadre de son Programme de Modernisation de la Billettique « Smart Navigo ». Le groupement met en œuvre avec les autres partenaires techniques d'IDFM la première brique qui permet aux Franciliens de dématérialiser leurs titres de transport sur smartphone. Dans un premier temps, ce service s'adresse aux utilisateurs de smartphones Samsung ainsi qu'aux smartphones opérés par Orange. Prochainement ce sont tous les smartphones Android disposant de la fonction NFC qui seront éligibles.

Lancé en 2016 par Valérie Pécresse, le programme « Smart Navigo » vise à faciliter la vie des Franciliens, en tirant profit au maximum des nouvelles technologies. Il s'agit en particulier d'offrir aux usagers des produits plus souples d'utilisation tels que le paiement à l'usage, de développer les canaux d'interactions distants pour réduire le passage aux automates ou aux guichets et de supprimer les tickets magnétiques. Une première version du produit Navigo Liberté+ est également en cours d'expérimentation ; ce produit permet de se déplacer librement (métro et bus pour l'instant) et d'être facturé à posteriori au prorata de ses déplacements.

Pour Île-de-France Mobilités, ces services sont les premières briques visibles d'une trajectoire de service fournie ; il s'agit bien de dématérialiser l'ensemble des titres et au-delà, d'offrir à tous une disponibilité permanente de l'achat, de l'utilisation et du SAV des titres de transport et les avantages nombreux d'un compte mobilité : pré ou post-paiement, reconstitution des trajets, abonnements et usages multi-services…

Pour Worldline et Conduent, ce premier challenge est un évènement symbole d'une bonne collaboration de tous les acteurs de l'écosystème et de ses nombreux partenaires. Ce projet charnière entre la billettique traditionnelle et les nouveaux modes d'interaction et de gouvernance a nécessité d'interconnecter 14 systèmes d'information, la mobilisation d'équipes réparties sur 5 sites en France : Lille, Lyon, Paris, Valence, Nantes ; et de nombreux échanges avec tout l'écosystème.

Pour tenir les délais très ambitieux, Worldline et Conduent ont mis l'accent sur l'utilisation de technologies matures et standards qui ont permis de minimiser des impacts sur les systèmes existants.

Le groupement Worldline Conduent a également joué un rôle central dans l'intégration globale de la solution et a pu compter pour cela sur la forte mobilisation de l'ensemble des acteurs de l'écosystème : Wizway Solutions, Dejamobile, Instant System, Sword et les transporteurs franciliens.

Techniquement, le support NFC est basé sur les technologies « SIM Centric » et « Secure Elements » de Samsung. La mise en œuvre rapide, 7 mois après le démarrage du projet, a été possible grâce à l'utilisation de produits standards éprouvés :

D'une part le système billettique central ATLAS® et précisément sa fonction SVAD (Système de Vente à Distance) déployée auprès de trois autorités en France et en cours de déploiement en mode NFC sur d'autres réseaux, notamment à l'étranger.

D'autre part, le progiciel SugarCRM déployé pour gérer le SAV.

Les prochaines étapes de ce projet, à l'horizon 2020-2021, sont :

L'élargissement du parc de mobiles compatibles avec le Canal Mobile par la mise en place du Host Card Emulation Calypso. Ainsi, l'ensemble des portables Android pourront être utilisés ;

La possibilité de régler ses achats de titres dans l'application Vianavigo avec Samsung Pay ;

Le lancement de « Navigo Liberté+ » : ce contrat, en phase d'expérimentation, s'adresse aux personnes résidant ou travaillant en Île-de-France. Il permet, après y avoir souscrit, de se déplacer librement sur le réseau de transport et de payer le mois suivant les trajets effectués le mois précédent. Ce sera la première forme de post-paiement.

« Île-de-France Mobilités souhaite faciliter la vie des millions de franciliens et touristes qui utilisent les transports en commun en Île-de-France, grâce à des services billettiques parmi les plus modernes au monde. Nous avons ainsi fait le choix d'une solution technique à la fois innovante mais aussi éprouvée ailleurs en France et dans le monde dans d'autres secteurs comme les transactions bancaires et d'en confier la mise en place à des acteurs de premier plan du secteur. »: « Le groupement Worldline/Conduent est très fier d'accompagner ce programme visionnaire de modernisation en profondeur de la billettique en Île-de-France et de faire entrer cette dernière dans l'ère du numérique. Nous avons relevé ce challenge en un temps record. Nous travaillons depuis plusieurs années avec le monde du transport en France et à l'international, pour mettre en place des solutions innovantes facilitant le parcours des usagers grâce à la convergence accélérée entre le monde du paiement et celui de la billettique.»« Je me réjouis de la complémentarité des solutions techniques du groupement Worldine/Conduent dans le cadre de ce projet Faciliter les déplacements des voyageurs devient un enjeu majeur pour rendre les villes de demain encore plus vivante et plus attractives. Le projet porté par Île-de-France Mobilité en témoigne, et nous sommes fiers d'y participer en apportant nos services et solutions de mobilité parmi les plus modernes du monde. Le transport est un domaine d'activité d'avenir et Conduent un acteur de premier plan depuis plus de 50 ans. Nous ne pouvons qu'être fiers de participer à ce grand projet de transformation billettique, une première en France. »

Worldline [Euronext: WLN] est le leader du marché européen dans le secteur des services de paiement et de transaction.

Conduent Transportation est le principal fournisseur de solutions de transport et de mobilité, gérant chaque jour des millions d'interactions pour les autorités publiques et leurs citoyens.

Île-de-France Mobilités s'engage pour améliorer la mobilité des Franciliens

Île-de-France Mobilités est l'autorité organisatrice des transports et des mobilités durables qui planifie, coordonne, finance tous les transports en commun en Île-de-France et expérimente de nouvelles solutions de mobilité durables. Île-de-France Mobilités construit et planifie le futur des transports en Île-de-France pour des solutions de transports plus fiables, plus confortables et plus sûres pour toutes les mobilités :

En renouvelant le matériel roulant pour plus de confort et de régularité.

En finançant et en participant à la construction de nouvelles lignes de transports pour accompagner la croissance de la première région européenne

En renforçant l'offre de transport pour mieux correspondre au rythme de vie des Franciliens

En encourageant les nouvelles mobilités en complément du réseau classique

En imaginant de nouvelles solutions de billettique, adaptées aux nouvelles habitudes de vie

En développant les services numériques pour faciliter le quotidien des utilisateurs

