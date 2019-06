Worldline : et equensWorldline unissent leurs forces avec Nordic Finance Innovation (NFI)

Utrecht, 13 juin 2019 - Worldline [Euronext : WLN] et sa filiale equensWorldline, leader européen dans le secteur des paiements et des services transactionnels, ont signé un partenariat stratégique avec Nordic Finance Innovation (NFI), le plus grand réseau de cadres fintech des pays nordiques. NFI, dirigée par Chris Skinner (Président) et Iren Tranvåg (PDG), vise à stimuler l'innovation et la collaboration dans les pays nordiques grâce à des initiatives et projets communs, à la fois nordiques et internationaux. L'objectif est de renforcer la position des pays nordiques dans l'écosystème mondial.

Établir de nouveaux partenariats

Rejoindre NFI est une étape importante de l'expansion du réseau de partenaires de Worldline et d'equensWorldline dans une partie intéressante de l'Europe. « Les acteurs financiers des pays nordiques jouent un rôle de premier plan dans l'évolution du marché des paiements. Le taux d'adoption élevé des nouvelles solutions de paiement sans espèces l'illustre bien », explique Kim Hyldig, directrice du développement commercial pour les pays nordiques chez Worldline. « Pour nous, il s'agit d'un marché intéressant où nous voulons apprendre, observer et participer avec nos solutions et nos innovations. »

Worldline et equensWorldline feront partie de l'équipe consultative stratégique de NFI en nommant un représentant qui aidera à déterminer l'ordre du jour de NFI. De plus, Worldline et equensWorldline mettront à disposition des conférenciers d'honneur ou participeront à des événements de l'IFN comme d'autres membres et fintechs.

Rester à l'avant-garde

Iren Tranvåg, PDG de NFI, explique pourquoi cette collaboration est bénéfique pour tous les membres : « En tant que représentant de la plus grande association de cadres de la région nordique, il est important de travailler avec des acteurs visionnaires ayant une empreinte européenne et mondiale. Le partenariat avec Worldline et equensWorldline apportera une valeur ajoutée à tous les membres de NFI grâce à de nouvelles perspectives sur les tendances mondiales et l'avenir des paiements. »

Michaël Petiot, Head of Alliances and Partnerships chez Worldline, voit le grand avantage de rassembler les connaissances et d'établir des relations et des collaborations avec les réseaux d'innovation. « Ainsi, nous pouvons offrir à nos partenaires et à nos clients les services les plus innovants. Grâce à la coopération avec NFI, mais aussi avec des organisations telles que la plateforme belge B-Hive et le réseau allemand TechQuartier, nous renforçons nos liens avec nos partenaires et clients dans les pays nordiques, nous créons des synergies avec notre écosystème européen élargi et nous accélérons l'innovation commerciale dans les paiements. »

À propos d'equensWorldline

equensWorldline est le leader paneuropéen en matière de paiements et de services transactionnels. En tant que société du groupe Worldline, equensWorldline associe une expertise éprouvée dans les systèmes traditionnels de paiement de masse (émission, acquisition, traitement de paiements intrabancaires et interbancaires) et des solutions innovantes de commerce électronique et de paiement mobile. S'appuyant sur plus de 50 ans d'expérience, equensWorldline propose ses services à une vaste clientèle internationale dans de nombreux pays d'Europe. Les clients s'appuient sur l'expertise d'equensWorldline pour anticiper les évolutions réglementaires européennes, bénéficier des technologies de transformation, optimiser les processus, garantir l'excellence opérationnelle et gérer les risques et la fraude. L'empreinte inégalée de la société fait d'equensWorldline un partenaire économique compétitif et rentable pour des solutions de paiement transparentes, sécurisées et efficaces. equensworldline.com

À propos de Worldline

Worldline [Euronext: WLN] est le leader du marché européen dans le secteur des services de paiement et de transaction. L'innovation étant au cœur de son ADN, les offres principales de Worldline incluent l'acquisition commerciale paneuropéenne et nationale pour les entreprises physiques ou en ligne, le traitement sécurisé des transactions de paiement pour les banques et les institutions financières, ainsi que des services transactionnels dans la billetterie électronique et pour les organismes publics nationaux. Grâce à une présence dans plus de 30 pays, Worldline est le partenaire de paiement de choix des commerçants, des banques, des opérateurs de transports publics, des agences gouvernementales et des entreprises industrielles, pour la fourniture de services numériques de pointe. Les activités de Worldline sont organisées autour de trois axes : les Services aux commerçants, les Services Financiers délivrés notamment par equensWorldline et la Mobilité & Services Web Transactionnels. Worldline emploie environ 11 000 personnes dans le monde et son chiffre d'affaires pro forma est estimé à environ 2,3 milliards d'euros par an. worldline.com.

