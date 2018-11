Worldline : finalise l'acquisition de SIX Payment Services après le feu vert de son AG

(Actualisation: commentaires de Gilles Grapinet sur l'acquisition et sur la consolidation du secteur, évolutions au conseil d'administration)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le spécialiste des paiements électroniques Worldline a annoncé vendredi avoir finalisé le rachat de la société SIX Payment Services, filiale du groupe SIX, pour une valeur de 2,3 milliards d'euros en titres et en numéraire.

L'assemblée générale mixte des actionnaires de Worldline a "massivement approuvé" vendredi l'opération, qui verra le groupe SIX entrer au capital de Worldline à hauteur de 26,9%, a précisé le groupe dans un communiqué.

Annoncé en mai, ce rapprochement donne naissance au leader européen des services de paiement, avec une part de marché d'environ 10% auprès des commerçants et d'environ 20% dans les services financiers. "Il s'agit d'une transformation majeure pour Worldline, qui grandit de plus de 30% en termes de chiffre d'affaires et renforce sa position de numéro européen de l'industrie des paiements", a commenté le directeur général du groupe, Gilles Grapinet, lors d'une conférence téléphonique.

La structure de la fusion-acquisition, qui se fait essentiellement en titres, ne grève pas le bilan de Worldline et lui permet de poursuivre sa stratégie de consolidation du marché européen des paiements, a également indiqué Gilles Grapinet. "Nous restons vigilants, actifs et à l'écoute", a-t-il indiqué, précisant s'attendre à une accélération des regroupements au sein du secteur en 2019.

Il s'est par ailleurs montré confiant sur l'intégration de SIX Payment Services, que le groupe prépare depuis six mois. "Le plan d'intégration fait l'objet d'une attention managériale très forte, afin de garantir le démarrage rapide du programme industriel détaillé, qui sera immédiatement mis en place avec pour objectif d'atteindre un excédent brut opérationnel (EBO) additionnel d'environ 110 millions d'euros en 2022, dont environ 25% dès 2019 et environ 50% en 2020", a souligné Worldline dans son communiqué.

Sur le plan financier, Six Payment Services sera consolidé dès le 1er décembre, a précisé Gilles Grapinet.

L'assemblée générale a par ailleurs approuvé la nomination de deux nouveaux administrateurs ainsi que d'un censeur afin de permettre à SIX Groupe d'être représenté. Le groupe suisse est le deuxième actionnaire de Worldline derrière Atos, qui détient toujours le contrôle avec 51% du capital.

L'action Worldline a clôturé quasiment stable vendredi, à 47,1 euros.

