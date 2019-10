Worldline : gagne une place dans le classement Sustainalytics

07/10/2019 | 12:17

Worldline annonce avoir gagné une place dans le classement de l'agence Sustainalytics. Le groupe est devenu 4ème sur les 229 entreprises évaluées dans le secteur des logiciels et services informatiques.



Sustainalytics a reconnu l'engagement de Worldline pour la deuxième année consécutive, en matière de développement durable en lui attribuant une note globale de 78/100 sur les critères ESG.



' Sustainalytics est le leader mondial de la recherche et de l'analyse environnementale, sociale et de gouvernance (ESG) lié à l'Investissement Socialement Responsable (ISR). L'organisation s'associe à des investisseurs institutionnels qui intègrent des informations et des évaluations environnementales, sociales et de gouvernance dans leurs décisions d'investissement. La notation ESG a été lancée avec 9 000 entreprises et a été étendue depuis à 11 000 entreprises ' indique le groupe.



