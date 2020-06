Worldline: l'AG autorise le rachat d'Ingenico, dont la finalisation reste prévue au T3

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le spécialiste des solutions de paiement Worldline a annoncé mardi soir que ses actionnaires avaient approuvé le projet d'acquisition d'Ingenico et confirmé vouloir finaliser cette opération au troisième trimestre 2020.

Les actionnaires du groupe ont voté mardi en assemblée générale en faveur de cette opération qui doit permettre de créer le quatrième acteur mondial des paiements.

Worldline a également fait un point d'étape sur les avancées de ce projet d'acquisition. Le groupe a d'ores et déjà obtenu "les autorisations réglementaires financières de la part de la Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), la Swedish Financial Supervisory Authority (SFSA), la De Nederlandsche Bank (DNB) et la National Bank of Belgium (NBB), ainsi que certaines autorisations des autorités de la concurrence", a précisé le groupe dans un communiqué.

"Les discussions relatives aux autres autorisations nécessaires (en particulier celles de la Commission Européenne et des autorités de contrôle des investissements étrangers) progressent bien et selon le calendrier initialement prévu", a ajouté Worldline.

"Worldline est donc en parfaite position pour finaliser l'acquisition d'Ingenico au cours du troisième trimestre 2020 comme prévu initialement", a assuré le groupe.

-Julien Marion, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 94; jmarion@agefi.fr ed: DID

Agefi-Dow Jones The financial newswire