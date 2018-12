Worldline : lancement du plan 2018 d'actionnariat salarié

03/12/2018 | 07:24

Worldline annonce la mise en place de son plan d'actionnariat 'Boost 2018' réservé aux salariés, leur permettant de souscrire à des actions avec décote et abondement, afin de les associer plus étroitement aux développements et performances futures du groupe.



Cette offre d'actions est proposée à l'ensemble des salariés qui seront éligibles au plan d'épargne du groupe des paiements et des services transactionnels, sous réserve de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des autorités locales.



Le directeur général a fixé le prix de souscription des actions le 30 novembre à 37,21 euros. La période de souscription s'étend du 4 décembre au 3 janvier 2019 inclus. Le règlement-livraison des actions est prévu à compter du 28 février.



