Worldline : nouvelle directive pour les services de paiement

09/09/2019 | 10:13

Worldline annonce que ses plates-formes d'acquisition et d'e-commerce sont prêtes pour le traitement obligatoire des transactions selon la nouvelle norme 3D Secure 2.0.



Le groupe permet ainsi à ces sociétés de les aider à satisfaire aux nouvelles exigences de la deuxième directive de l'UE sur les services de paiement (DSP2) qui entrera officiellement en vigueur le 14 septembre 2019.



Tous les paiements devront être validés par deux facteurs de sécurité (double authentification) à compter de la date d'entrée en vigueur de la directive.



' Les règles fixées par la directive DSP2 visent à mieux protéger les titulaires de carte, ainsi qu'à accroître considérablement les possibilités de services pour les clients de chaque banque. Elles s'appliquent à tous les commerçants en ligne de l'Union européenne et de la Suisse ' indique le groupe.



