Worldline : organise la deuxième édition de l'e-Payments Challenge pour imaginer les paiements du futur

Francfort, le 10 septembre 2019 - Worldline [Euronext: WLN], leader européen dans le secteur des paiements et des services transactionnels, est fier d'annoncer la tenue de l'e-Payments Challenge 2019, à Francfort (Allemagne), du 17 au 19 septembre prochains. Après le succès de la première édition à Paris l'an dernier, cet événement de grande envergure réunira de nouveau des fintech, des experts de Worldline et des leaders du secteur pour co-innover et façonner l'avenir des paiements

Pour l'e-Payments Challenge 2019, Worldline a placé la barre encore plus haut. Cette année, 25 fintech ont été présélectionnées pour participer à l'événement. Elles auront la possibilité de travailler en partenariat avec Worldline pour développer leur activité, présenter leurs solutions aux clients de Worldline et établir d'importantes relations commerciales.

Seize défis ont été proposés aux fintechs participantes - chacun d'eux étant présenté et organisé par un client de Worldline, parmi lesquels Erste Group et Accor. Ces défis sont les suivants :

Paiements facilités en B2B

Identité numérique

Authentification biométrique par ultrasons en magasin

Paiement mobile par ultrasons en magasin

Open banking : données des entreprises

Ventilation du solde en banque

Essayer maintenant et payer ensuite

Vélos en libre-service

Paiements récurrents

Demande de paiement

Notifications de paiement instantané

Transactions par carte de crédit avec fractionnement des comptes

Solution d'émission instantanée de cartes en magasin

« Ludification » des paiements

Carte selon le modèle « as-a-service »

Code PIN librement choisi > Multi-PIN

Les fintechs participantes disposeront de 48 heures pour créer des solutions de paiement numériques basées sur les défis qu'elles ont sélectionnés. Elles pourront bénéficier des ressources de Worldline, telles que les API, notamment l'e-commerce, les solutions WL Trusted Authentication et Xs2A TPP, les terminaux de nouvelle génération, WL Tap 2 Use, et le portail marchand, ainsi que des offres comme WL Merchant Wallet, les paiements mobiles, les services d'émission, les services d'acquisition commerçants et l'analyse des données. Elles pourront aussi compter sur l'expertise de Worldline, notamment sur la recherche et le développement (R-D), la blockchain, l'intelligence artificielle, les bots et les réglementations (deuxième Directive de l'UE sur les services de paiement ou DSP 2 et le Règlement général sur la protection des données ou RGPD). Les experts des clients et partenaires participants apporteront, quant à eux, leur contribution par leurs connaissances techniques et collaboreront afin de co-créer la meilleure solution répondant à leur propre défi.

L'équipe gagnante pourra bénéficier d'une mise sur le marché conjointe avec Worldline, construire des projets potentiels avec le client qui a proposé le défi et rejoindre Worldline lors d'événements internationaux comme le Congrès mondial du mobile, le salon Sibos, celui de la Fédération nationale du commerce de détail (National Retail Federation ou NRF) à New York et bien d'autres encore.

« Nous sommes profondément convaincus que la franche collaboration est fondamentale pour le développement des solutions de paiement du futur. L'e-Payments Challenge 2019 nous permettra, ainsi qu'à nos partenaires, de travailler avec les fintechs à résoudre certains défis commerciaux que nous rencontrons Ce sera aussi l'occasion pour Worldline de tester nos ressources et de continuer à innover et à développer nos solutions technologiques en vue de nous adapter à l'évolution du paysage des paiements. Je me réjouis à l'idée de rencontrer nos partenaires ainsi que les fintechs à l'occasion du Challenge de cette année et d'assister à la naissance des solutions les plus incroyables. »«Erste Group, qui est résolument tourné vers l'innovation, a lancé de nombreuses initiatives dans tous ses segments d'activité. La participation à l'e-Payment Challenge est pour nous une excellente opportunité. Nous comptons mettre à profit l'esprit créatif et très professionnel que Worldline contribue à assurer lors de cet événement ».« La participation à l'e-Payments Challenge organisé par Worldline en 2018 a été pour nous une expérience extraordinaire et très enrichissante. L'univers des paiements évolue rapidement porté par les progrès technologiques, apportant de nouveaux usages et expériences consommateurs. Aussi, en tant que partenaire majeur, sommes-nous très heureux de soutenir la deuxième édition de l'e-Payments Challenge. Les fintechs, avec leurs idées et approches innovantes, sont pour nous une source de motivation ; elles nous incitent à nous dépasser et à gagner en agilité. Nous pouvons ainsi créer des solutions viables et tirer des enseignements très précieux ».

Pour en savoir plus sur l'e-Payments Challenge, notamment sur les défis, les ressources de Worldline, les participants et les partenaires, veuillez consulter le site à l'adresse suivante : https://e-paymentschallenge.bemyapp.com.

