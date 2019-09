Worldline : permet désormais l'acceptation des moyens de paiement UnionPay et Alipay dans plus de vingt terminaux de points de vente des magasins Duty Free, à l'aéroport de Budapest, répondant ainsi aux besoins d'un nombre grandissant de voyageurs chinois dans plus de vingt aéroports en Europe

Bezons, le 30 septembre 2019 - Worldline [Euronext : WLN], leader européen dans le secteur des paiements et des services transactionnels, annonce l'introduction de ses services d'acquisition commerçants pour les moyens de paiement favoris des Chinois, à l'aéroport de Budapest. C'est le premier lieu d'acceptation d'Alipay en Hongrie, et la deuxième collaboration de Worldline avec Heinemann Duty Free depuis le lancement d'Alipay à l'aéroport d'Amsterdam-Schiphol en janvier 2018.

Budapest fait partie des « incontournables » des circuits touristiques en Europe centrale. Ces dernières années, la capitale hongroise a vu croître sensiblement le nombre de touristes en provenance de l'ex-Empire du Milieu : en 2018, 250 000 Chinois l'ont ainsi visitée, soit un taux de croissance de plus de 11 %. Le parcours d'achat étant aujourd'hui largement dicté par une expérience client fluide de bout en bout, Heinemann, principal partenaire Duty Free de l'aéroport de Budapest, a tout naturellement souhaité mettre à la disposition des clients chinois un processus de paiement familier, simple et rapide, intégrant leur solution favorite de paiement sécurisé.

« Alors que UnionPay est la carte de crédit chinoise la plus répandue, de plus en plus de voyageurs se détournent de la carte physique au profit des options de paiement mobile via la plate-forme Alipay. C'est là une tendance qu'aucun commerce de détail centré sur la clientèle des touristes chinois ne peut se permettre d'ignorer. Nous apportons notre soutien à tous nos clients commerçants en leur offrant des solutions de paiement innovantes dont ces marques ».« Nous nous réjouissons de pouvoir proposer ces deux moyens de paiement, UnionPay et Alipay, à nos clients chinois dans nos magasins Duty Free à Budapest. Ce segment de clientèle recèle, selon nous, un énorme potentiel, et nous entendons lui offrir la meilleure expérience client. En concluant ce partenariat avec Worldline, nous sommes sûrs de pouvoir aisément étendre l'offre à d'autres pays, et élargir l'éventail des services d'acceptation ».

En sa qualité de partenaire principal pour les services d'acquisition, à la fois pour Alipay et UnionPay, Worldline permet aux commerçants des aéroports d'Amsterdam Schiphol, Bâle-Mulhouse, Brême, Bruxelles, Copenhague, Francfort, Genève, Helsinki, Londres-Heathrow, Luxembourg, Malmö, Malte, Martinique, Munich, Stockholm Arlanda, Toulouse, Varna, Vienne et Zurich de proposer à leurs clients chinois en voyage les mêmes modes de paiement que ceux qu'ils utilisent habituellement chez eux.

A propos de Worldline

Worldline [Euronext: WLN] est le leader du marché européen dans le secteur des services de paiement et de transaction. L'innovation étant au cœur de son ADN, les offres principales de Worldline incluent l'acquisition commerciale paneuropéenne et nationale pour les entreprises physiques ou en ligne, le traitement sécurisé des transactions de paiement pour les banques et les institutions financières, ainsi que des services transactionnels dans la billetterie électronique et pour les organismes publics nationaux. Grâce à une présence dans plus de 30 pays, Worldline est le partenaire de paiement de choix des commerçants, des banques, des opérateurs de transports publics, des agences gouvernementales et des entreprises industrielles, pour la fourniture de services numériques de pointe. Les activités de Worldline sont organisées autour de trois axes : les Services aux commerçants, les Services Financiers délivrés notamment par equensWorldline et la Mobilité & Services Web Transactionnels. Worldline emploie environ 11 000 personnes dans le monde et son chiffre d'affaires 2018 pro forma est de 2,2 milliards d'euros. worldline.com.

Pour plus d'informations, cliquez ici :

https://engage.worldline.com/worldline_magazine_FUTURING_PAYMENTS

https://engage.worldline.com/howwillwepay

À propos de Gebr. Heinemann SE & Co. KG

Gebr. Heinemann est l'un des principaux acteurs du commerce de détail lié au secteur international du voyage et le leader du marché européen. C'est la seule entreprise familiale parmi les géants mondiaux du commerce de détail dans le secteur du voyage. En sa qualité de distributeur, Gebr. Heinemann approvisionne plus de 1 000 clients dans plus de 100 pays. Dans le secteur du commerce de détail, la société gère plus de 340 magasins Heinemann Duty Free & Travel Value, des boutiques de mode sous licence et des concept-shops dans 74 aéroports et 28 pays, ainsi que des magasins aux postes-frontières et à bord des paquebots de croisière. L'entreprise déploie sa ligne de magasins Duty Free & Travel Value depuis 2008, selon un concept de marque exceptionnel. Aujourd'hui, la marque Heinemann Duty Free est présente dans de nombreux aéroports dans le monde et son plus grand magasin Duty Free d'aéroport est à Sydney.

L'activité commerce de détail dessert a aujourd'hui plus de 40 millions de clients par an pour une surface commerciale de plus de 160 000 m². Gebr. Heinemann a son siège, depuis 1879, dans le quartier HafenCity de Hambourg. La société est dirigée par deux cousins, Claus et Gunnar Heinemann, ainsi que par le fils de Gunnar et le Directeur général, Max Heinemann. Représentants des quatrième et cinquième générations, ils gèrent l'entreprise familiale main dans la main. Gebr. Heinemann emploie plus de 8 000 personnes dans le monde.

Contact Presse Worldline

Anne-Sophie Gentil

Tél. : +33 6 32 92 24 94

Email : asgentil@kairosconsulting.fr