Worldline : poursuit son contrat avec LBBW

29/08/2019 | 09:48

Worldline annonce le renouvellement anticipé de son contrat de services par la Landesbank Baden-Württemberg (LBBW).



Dans le cadre de cet accord, equensWorldline fournira des services de paiement SEPA pour les services LBBBW et traitera plus d'un milliard de transactions par an.



' equensWorldline fournit à LBBW une large gamme de services depuis 12 ans. Ils vont du traitement des virements SEPA au prélèvement SEPA, à la compensation par carte SEPA et aux chèques XML ' indique le groupe.



' equensWorldline joue le rôle de prestataire de services techniques et de chambre de compensation centrale pour divers formats nationaux de transactions de paiement ' rajoute Worldline.



