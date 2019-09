Worldline : poursuit son contrat avec PayPal

02/09/2019 | 09:49

Worldline annonce le renouvellement de son contrat avec PayPal pour une période de 3 ans. Le groupe continuera d'améliorer le traitement des paiements mobiles au Brésil et au Mexique.



La collaboration entre PayPal et Worldline remonte à 2006, lorsque Worldline avait intégré PayPal à l'une des toutes premières solutions industrielles dans le paiement mobile.



Selon Ovum, le nombre d'usagers du paiement mobile en Amérique latine devrait tripler, avec un septuplement du volume de transactions sur la période 2017-2021.



Vincent Roland, Directeur Général Merchant Services de Worldline, a déclaré : ' Optimiser le paiement mobile pour PayPal en Amérique latine recèle un potentiel d'activité considérable, et nous sommes parfaitement positionnés pour répondre à une demande qui ne cesse de croître. '



