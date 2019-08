Worldline : premier Prestataire d'Acceptation Technique raccordé en production sur FAST'R by CB, obtient la certification EMVCO 2.1 pour sa solution de paiement WL Sips

Bezons, le 6 août 2019

Au 14 septembre 2019, dans le cadre de l'entrée en vigueur de la DSP2, le processus d'authentification des transactions initiées par les acheteurs intitulé 3DSecure va évoluer vers sa version 2.0 et toute plateforme de paiement l'utilisant devra obtenir la certification EMVCo 2.1.

Worldline [Euronext : WLN], le leader de marché européen des services de paiement et de transactions est le premier à être raccordé en production à FAST'R by CB, la nouvelle plateforme d'appréciation du risque développée par le Groupement Cartes Bancaires. Ce raccordement complète l'offre de services de Worldline sur toute la chaine de valeur des paiements, dans le nouveau contexte combinant les exigences sécuritaires introduites par la DSP2 et 3DS 2.0.

Les données de l'opération de paiement initiée sur la plateforme WL Sips sont transmises et traitées par la solution d'appréciation du risque FAST'R by CB. Une recommandation est émise et transférée à l'ACS (Authentification Control Server) de l'émetteur de la carte bancaire. L'ACS décide avec ces éléments d'authentifier fortement ou passivement le porteur. Worldline, en tant que prestataire d'acceptation technique (certifié EMVCo 2.1) pilote la cinématique de manière transparente pour le commerçant et l'informe ensuite de l'acceptation ou du refus du paiement.

La solution d'acceptation de paiement WL Sips est dédiée à la sécurisation et à la gestion des paiements à distance. Destinée au e-commerce, elle est utilisée aujourd'hui par plus de 50 000 sites e-commerce en Europe et traite plus de 20 milliards d'euros de transactions par an.

Marc-Henri Desportes, Directeur Général Délégué de Worldline, a déclaré :

Philippe Laulanie, Directeur Général du Groupement des Cartes Bancaires CB, a déclaré :

« Nous sommes très heureux de notre collaboration avec le Groupement Cartes Bancaires, qui s'inscrit dans une stratégie commune d'accompagner les commerçants dans la sécurisation des paiements et la lutte contre la fraude. Ceci démontre notre capacité d'innovation et de développement et va permettre de fluidifier encore plus le parcours des clients qui font leurs achats sur internet tout en garantissant un haut niveau de sécurité. »« CB partage cette bonne nouvelle avec Worldline dont la solution WL Sips, premier PAT raccordé à notre plateforme FAST'R by CB, a été un acteur important de la réussite de notre pilote, ceci avant d'aborder la phase de généralisation.»

A propos de Worldline



Worldline [Euronext: WLN] est le leader du marché européen dans le secteur des services de paiement et de transaction. L'innovation étant au cœur de son ADN, les offres principales de Worldline incluent l'acquisition commerciale paneuropéenne et nationale pour les entreprises physiques ou en ligne, le traitement sécurisé des transactions de paiement pour les banques et les institutions financières, ainsi que des services transactionnels dans la billetterie électronique et pour les organismes publics nationaux. Grâce à une présence dans plus de 30 pays, Worldline est le partenaire de paiement de choix des commerçants, des banques, des opérateurs de transports publics, des agences gouvernementales et des entreprises industrielles, pour la fourniture de services numériques de pointe. Les activités de Worldline sont organisées autour de trois axes : les Services aux commerçants, les Services Financiers délivrés notamment par equensWorldline et la Mobilité & Services Web Transactionnels. Worldline emploie environ 11 000 personnes dans le monde et son chiffre d'affaires 2018 pro forma est de 2,2 milliards d'euros. worldline.com

Contact Presse Worldline

Anne-Sophie Gentil

E-mail : asgentil@kairosconsulting.fr