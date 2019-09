Worldline : remporte le renouvellement de son contrat avec Paypal et optimise le paiement mobile en Amérique Latine

Bezons, le 2 septembre 2019 - Worldline [Euronext : WLN], leader européen du secteur des paiements et des services transactionnels, annonce le renouvellement de son contrat avec PayPal pour une période de 3 ans. Selon les termes de l'accord, Wordline continuera d'améliorer le traitement des paiements mobiles au Brésil et au Mexique, favorisant ainsi l'exceptionnelle croissance du paiement mobile en Amérique latine.

La collaboration entre PayPal et Worldline remonte à 2006, lorsque Worldline avait intégré PayPal à l'une des toutes premières solutions industrielles dans le paiement mobile. Depuis lors, les taux de croissance du paiement mobile en Amérique latine ont largement dépassé les tendances mondiales en termes de comportement client. Selon Ovum, le nombre d'usagers du paiement mobile dans la région devrait tripler, avec un septuplement du volume de transactions sur la période 2017-2021.

, a déclaré : « Worldline se réjouit de travailler pour l'un des plus grands acteurs mondiaux du paiement hors numéraire. Optimiser le paiement mobile pour PayPal en Amérique latine recèle un potentiel d'activité considérable, et nous sommes parfaitement positionnés pour répondre à une demande qui ne cesse de croître. », a déclaré : « Je suis heureux de voir la collaboration entre PayPal et Worldline s'intensifier. Travailler avec un partenaire de longue date et de toute confiance constitue un véritable atout dans le monde en constante évolution du paiement numérique. »

