Worldline : 'réveillé' par un bureau d'études

Si en Allemagne, l'action Wirecard chute de 13% après la publication d'un nouvel article à charge par le Financial Times, celle d'un autre acteur européen des paiements dématérialisés, le français Worldline, progresse de 2% à Paris après la publication d'une note de recherche positive.



En effet, les analystes de Citi sont passés à l'achat sur l'action Worldline, en portant leur cible de 54 à 71 euros (+ 31,5%). Ils mettent d'abord en avant le retrait du titre depuis l'été, ce qui selon eux constitue 'un point d'entrée attrayant'.



Premier argument fondamental développé par Citi : le dynamisme du groupe, qui 'est présent sur l'ensemble de la chaîne de valeur des paiements'.



Worldline est donc bien parti pour voir ses ventes dopées par la conjugaison de plusieurs facteurs comme la transition structurelle vers les paiements électroniques, la consolidation du marché dans un secteur très spéculatif, mais aussi l'évolution du contexte réglementaire. De ce fait, son CA devrait connaître d'ici 2021 une croissance d'entre et 5 et 10%, pronostiquent les spécialistes.



Ce n'est pas tout : Worldline a su montrer qu'il était plutôt un prédateur qu'une proie, avec par exemple les acquisitions d'Equens et de SIX Payment Services. Et ce rôle de 'consolidateur' devrait continuer, estime Citi. Le groupe dispose en outre, toujours selon les analystes, d'un bon historique en termes d'acquisition et d'intégration relutive de sociétés extérieures, qui pourraient donc renforcer la bonne orientation de ses comptes dans les années qui viennent. Tout cela devrait assurer, selon Citi, une progression annuelle moyenne des profits de Worldline de l'ordre de 20% entre 2019 et 2021.



