Worldline s'associe à la Fintech Meniga pour renforcer l'engagement des clients numériques grâce à de nouvelles fonctionnalités bancaires personnalisées

Bezons, 15 avril 2020 - Worldline [Euronext : WLN], le leader européen des services de paiement et de transaction, a signé un accord de partenariat avec Meniga, le fournisseur de technologies bancaires numériques basé à Londres. Cette collaboration vise à accroître l'engagement digital des clients grâce à la création de fonctions bancaires personnalisées.

Pour les banques et les institutions financières, l'un des plus grands défis de l'ère de l'open banking est de chercher à retenir et à attirer les clients grâce à des solutions de paiement conviviales et sécurisées. Grâce à ce partenariat stratégique, Worldline et Meniga collaboreront pour fournir aux clients des outils financiers de nouvelle génération en combinant la gestion des finances personnelles avec la banque conversationnelle et l'analyse des données.

Avec la mise en œuvre de l'Open Banking, les banques traditionnelles ne sont plus les seules à vouloir créer des solutions financières attrayantes pour leurs clients, les entreprises opérant dans le secteur des télécommunications, les compagnies d'assurance, les sociétés de crédit à la consommation et les commerçants profitent de l'occasion pour développer leurs propres produits financiers. Dans cet environnement en développement, Worldline vise à renforcer sa position au niveau mondial en tant qu'acteur clé dans la refonte du secteur des paiements en collaborant avec Meniga, très présent en Europe et bien connu pour sa contribution en termes d'expertise et de connaissances sur la manière de catégoriser les transactions et de produire des informations financières précieuses. Cette collaboration unique permettra d'offrir des solutions plus poussées aux clients du secteur des services financiers, tout en acquérant une meilleure connaissance des souhaits des clients grâce à l'analyse des données. Cette initiative est conforme à la mission et à l'engagement de Worldline d'enrichir continuellement ses solutions.

'De portée mondiale et implanté de longue date dans le secteur des services financiers, Worldline est le partenaire idéal pour nous et nous sommes très heureux que nos équipes unissent leurs forces. Grâce à notre expertise combinée, Worldline et Meniga seront en mesure de répondre à la demande en rapide évolution en élaborant des solutions qui apportent de la valeur aux clients de tous les secteurs, avec des produits que leurs utilisateurs finaux aiment et dont ils tirent profit dans leur vie quotidienne'.'En maîtrisant la chaîne de valeur globale des paiements, nous entendons jouer un rôle clé dans le nouvel écosystème de l'Open Banking, notamment en transformant les trajets numériques des clients pour apporter plus de valeur aux clients finaux. Avec Meniga, nous allons apporter au marché notre expertise inégalée et répondre à la demande des clients pour notre offre de services combinée. Ce partenariat illustre également nos ambitions d'accélérer la collaboration avec les start-ups et les fintechs pour créer les services de demain'.

Worldline [Euronext: WLN] est le leader du marché européen dans le secteur des services de paiement et de transaction. L'innovation étant au cœur de son ADN, les offres principales de Worldline incluent l'acquisition commerciale paneuropéenne et nationale pour les entreprises physiques ou en ligne, le traitement sécurisé des transactions de paiement pour les banques et les institutions financières, ainsi que des services transactionnels dans la billetterie électronique et pour les organismes publics nationaux. Grâce à une présence dans plus de 30 pays, Worldline est le partenaire de paiement de choix des commerçants, des banques, des opérateurs de transports publics, des agences gouvernementales et des entreprises industrielles, pour la fourniture de services numériques de pointe. Les activités de Worldline sont organisées autour de trois axes : les Services aux commerçants, les Services Financiers délivrés notamment par equensWorldline et la Mobilité & Services Web Transactionnels. Worldline emploie environ 12 000 personnes dans le monde et son chiffre d'affaires 2019 pro forma est de 2,4 milliards d'euros. worldline.com

Meniga est un leader mondial des solutions bancaires numériques en marque blanche. Ses produits primés permettent aux plus grandes institutions financières du monde d'améliorer considérablement leur environnement numérique en ligne et mobile, enrichissant ainsi l'expérience client de plus de 90 millions d'utilisateurs de services bancaires numériques dans 30 pays. Meniga a développé un cadre pour la banque numérique de nouvelle génération autour de la consolidation et de l'enrichissement des données, d'un engagement significatif des clients et de nouvelles opportunités de revenus.

Le portefeuille de produits de Meniga comprend la gestion des finances personnelles, les notifications automatisées en temps réel, l'analyse prédictive et les technologies d'engagement personnalisé, les récompenses ciblées et l'analyse des données des consommateurs. Meniga a reçu le prix du 'Meilleur fournisseur de services bancaires numériques' lors des Banking Technology Awards en 2018, le prix du 'Best of Show' lors de Finovate Fall en 2018, Finovate Europe en 2011, 2013, 2015 et 2018, le prix de la 'Meilleure entreprise' lors des European FinTech Awards 2017 et a été présenté sur FinTech50 en 2014, 2016 et 2017. Les bureaux de Meniga sont situés à Londres, Reykjavik, Stockholm, Helsinki, Varsovie, Barcelone et Singapour. www.meniga.com

Anne-Sophie Gentil

Tél. : +33 6 32 92 24 94

Email : asgentil@kairosconsulting.fr