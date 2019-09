Worldline : se développe dans les Duty Free à Budapest

30/09/2019 | 10:14

Worldline permet les moyens de paiement UnionPay et Alipay dans plus de vingt terminaux de points de vente des magasins Duty Free, à l'aéroport de Budapest.



Cela permet désormais de répondre aux besoins d'un nombre grandissant de voyageurs chinois dans plus de vingt aéroports en Europe.



C'est le premier lieu d'acceptation d'Alipay en Hongrie, et la deuxième collaboration de Worldline avec Heinemann Duty Free depuis le lancement d'Alipay à l'aéroport d'Amsterdam-Schiphol en janvier 2018.



' Heinemann, principal partenaire Duty Free de l'aéroport de Budapest, a tout naturellement souhaité mettre à la disposition des clients chinois un processus de paiement familier, simple et rapide, intégrant leur solution favorite de paiement sécurisé ' indique le groupe.



