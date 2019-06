Worldline : signe un partenariat stratégique avec NFI

13/06/2019 | 10:54

Worldline a signé un partenariat stratégique avec Nordic Finance Innovation (NFI), le plus grand réseau de cadres fintech des pays nordiques.



Worldline et equensWorldline feront partie de l'équipe consultative stratégique de NFI en nommant un représentant. De plus, le groupe mettra à disposition des conférenciers d'honneur ou participeront à des événements de l'IFN comme d'autres membres et fintechs.



' Les acteurs financiers des pays nordiques jouent un rôle de premier plan dans l'évolution du marché des paiements. Le taux d'adoption élevé des nouvelles solutions de paiement sans espèces l'illustre bien ', explique Kim Hyldig, directrice du développement commercial pour les pays nordiques chez Worldline.



' Grâce à la coopération avec NFI, mais aussi avec des organisations telles que la plateforme belge B-Hive et le réseau allemand TechQuartier, nous renforçons nos liens avec nos partenaires et clients dans les pays nordiques, nous créons des synergies avec notre écosystème européen élargi et nous accélérons l'innovation commerciale dans les paiements. ' a déclaré Michaël Petiot, Head of Alliances and Partnerships chez Worldline.



