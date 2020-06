Worldline : soutien de l'AG au projet d'acquisition

10/06/2020 | 07:20

Le groupe de services de paiement et de transaction Worldline annonce que son assemblée générale, réunie mardi à huis clos, a massivement approuvé les résolutions concernant le projet d'acquisition d'Ingenico.



Elle a notamment donné son feu vert à l'émission d'actions que la société pourrait initier dans le cadre de l'offre publique sur les actions et OCEANEs émises ou à émettre par Ingenico, qui sont nécessaires à la réalisation de l'acquisition.



Le renouvellement du mandat de Gilles Grapinet, président-directeur général de Worldline, pour une durée de trois ans et la raison d'être de la société ont aussi été largement approuvés par les actionnaires.



