Worldline : traitera les paiements multidevises de De Volksbank

Utrecht, 28 novembre 2018 - De Volksbank, quatrième banque des Pays-Bas, a choisi equensWorldline SE, filiale de Worldline [Euronext: WLN], leader européen dans le secteur des paiements et des services transactionnels, pour traiter ses transactions de paiement multidevises. Cette étape s'inscrit dans la stratégie de De Volksbank visant à fournir des services à valeur ajoutée à ses clients et à transférer le traitement de leurs paiements autres qu'en euro vers equensWorldline en tant que fournisseur de services de paiement très fiable, pérenne et efficace. En mars dernier, la banque avait déjà choisi equensWorldline comme partenaire pour le traitement en back-office des paiements instantanés. Le contrat est initialement prévu pour cinq ans.

La décision de De Volksbank d'externaliser une partie du traitement en back-office des paiements est un choix logique, au vu de l'évolution rapide des demandes des clients et de l'accélération de la digitalisation des paiements. Les banques s'orientent actuellement vers un modèle global de paiements de bout en bout, en temps réel et normalisé sur le plan technique. Elles revoient donc sérieusement leur modèle commercial et opérationnel pour leurs activités de traitement des paiements. En raison des besoins particulièrement conséquents en investissements, des coûts de fonctionnement liés à la mise en place et à la gestion d'une infrastructure stable de bout en bout, l'externalisation du traitement des paiements représente de plus en plus une solution viable pour les banques de toutes tailles, car elle réduit leurs coûts, la complexité, et libère des ressources.

De Volksbank est une holding néerlandaise qui regroupe quatre marques bancaires distinctes axées sur les clients : ASN Bank, BLG Wonen, RegioBank et SNS. Elle est l'une des premières banques néerlandaises à prendre des mesures pour externaliser son back-office de traitement des paiements.

Le service de paiements multidevises garantira que les paiements en devises autres que l'euro effectués dans le monde entier par les clients de De Volksbank seront traités de manière efficace et pérenne. Cette solution flexible de paiements multidevises, dotée de fonctionnalités très riches, fait partie du vaste portefeuille modulaire de produits de traitement back-office d'equensWorldline, qui gère également d'autres types de paiement tels que les paiements instantanés et SEPA, et prend en charge d'autres services comme le contrôle Embargo et GAFI (Groupe d'action financière). Ce portefeuille modulaire conforme aux normes EPC (European Payments Council/Conseil européen des paiements) et DSP2 peut être utilisé par les banques de toutes tailles.

Michael Steinbach, PDG equensWorldline, déclare :

ajoute Terry Smit, Responsable des paiements et de l'épargne chez De Volksbank.

« Nous sommes ravis que De Volksbank ait choisi equensWorldline comme partenaire privilégié pour le traitement des transactions de paiements multidevises, après avoir déjà fait appel à nous pour le traitement des paiements instantanés. Cette décision fait part de leur confiance et de leur satisfaction envers notre accompagnement. L'externalisation d'une partie des activités de paiement réduira la complexité et les coûts de De Volksbank, et lui permettra de se concentrer sur les services front-end, là où elle peut se différencier et renforcer sa relation avec ses clients. »« L'année dernière, nous avons lancé un programme avec equensWorldline pour la plate-forme back-office des paiements instantanés avec compensation et règlement, qui constituait une première étape dans l'externalisation partielle de la chaîne de traitement des paiements. Le succès du programme de paiements instantanés représente pour nous une preuve supplémentaire que nous avons choisi le bon partenaire. Faire une nouvelle fois confiance à equensWorldline pour les paiements multidevises n'a donc pas été difficile. Bien entendu, equensWorldline offre un rapport qualité-prix exceptionnel, une mise sur le marché rapide et des solutions éprouvées et fondamentales, ce qui a aussi beaucoup pesé dans la balance »,« Nous apprécions leur concept de services modulaire et durable. Avec une telle flexibilité, nous pouvons nous concentrer sur les éléments avec lesquels nous pouvons faire une vraie différence pour nos clients et réduire les coûts. »

À propos de Worldline

Worldline [Euronext: WLN] est le leader du marché européen dans le secteur des services de paiement et de transaction. Les innovations et les services innovants de Worldline permettent aux entreprises de satisfaire leurs clients finaux de manière ciblée et de leur offrir des services modernes et transparents. Avec plus de 45 ans d'expérience, Worldline est un acteur majeur dans le domaine B2B2C. Worldline soutient toutes les sociétés et les administrations publiques sur ce marché en constante évolution et contribue de manière décisive à leur succès. Worldline propose un modèle de gestion unique et flexible basé sur un portefeuille international en pleine croissance incluant un support complet. Les activités de Worldline sont divisées en trois secteurs d'activités : les services marchands, la mobilité et les services de transactions électroniques, ainsi que les services financiers, notamment equensWorldline. Worldline emploie plus de 9 400 personnes dans le monde et génère un chiffre d'affaires annuel de 1,6 milliard d'euros. Worldline est une filiale d'Atos. worldline.com

À propos d'equensWordline

equensWorldline est le leader paneuropéen en matière de paiements et de services transactionnels. En tant que société du groupe Worldline, equensWorldline associe une expertise éprouvée dans les systèmes traditionnels de paiement de masse (émission, acquisition, traitement de paiements intrabancaires et interbancaires) et des solutions innovantes de commerce électronique et de paiement mobile. S'appuyant sur plus de 50 ans d'expérience, equensWorldline propose ses services à une vaste clientèle internationale dans de nombreux pays d'Europe. Les clients s'appuient sur l'expertise d'equensWorldline pour anticiper les évolutions réglementaires européennes, bénéficier des technologies de transformation, optimiser les processus, garantir l'excellence opérationnelle et gérer les risques et la fraude. L'empreinte inégalée de la société fait d'equensWorldline un partenaire économique compétitif et rentable pour des solutions de paiement transparentes, sécurisées et efficaces. equensworldline.com

Contact presse equensWorldline



Marcel Woutersen

Tél : +31 (0)88 385 54 27, E-mail : marcel.woutersen@equensworldline.com

Annemieke Lambregts

Tél : +31 (0)88 385 50 27, E-mail : annemieke.lambregts@equensworldline.com