YUMI remporte le Red Dot dans "Red Dot Award : Product Design 2019"

Bezons, 29 mai 2019 - Worldline[Euronext : WLN], leader européen des services de paiement et de transaction, est fier d'annoncer que YUMI, l'appareil de paiement portable et flexible révolutionnaire de nouvelle génération de Worldline, a reçu le prix Red Dot du « Red Dot Award : Product Design 2019 » dans la catégorie Équipements industriels, machines et automatismes. YUMI a été conçu en collaboration avec l'agence de design et d'innovation VanBerlo et offre une technologie et une fonctionnalité de pointe aux détaillants et à leurs clients.

Conçu pour créer des expériences de grande valeur au point de vente

En collaboration avec VanBerlo, Worldline a beaucoup travaillé sur le style et la fonctionnalité de YUMI et a créé un complément exceptionnel à sa gamme de matériel en proposant sur le marché le premier appareil de paiement interactif grand format et entièrement tactile destiné aux consommateurs. Grâce à sa capacité de rotation à 360°, avec lecteur de carte à puce en haut et en bas ou de part et d'autre de l'unité, et à ses capacités Android, il aide les commerçants à offrir des expériences de paiement qui dépassent les attentes des consommateurs, tant en termes de design que de capacité.

'Techniquement et esthétiquement moderne, ce terminal de paiement au design à 360° offre une expérience utilisateur extrêmement individualisée et confortable.''Je tiens à féliciter sincèrement les lauréats pour leur succès. Le fait que leurs produits aient pu satisfaire aux critères stricts du jury témoigne de la qualité des design primés. Les lauréats établissent ainsi des tendances clés dans l'industrie du design et montrent où les orientations futures peuvent mener ',

L'expérience et l'expertise vont droit au but

Le prix Red Dot : Product Design est l'un des plus grands concours de design au monde. En 2019, les concepteurs et fabricants de 55 pays ont inscrit plus de 5 500 produits au concours. Le jury international est composé d'experts dans différentes disciplines et se réunit depuis plus de 60 ans afin de sélectionner les meilleurs designs de l'année. Au cours d'un processus de sélection qui s'étend sur plusieurs jours, ils essaient les produits, en discutent et parviennent à une décision fondée sur la qualité du design des projets. Fidèle à la devise 'En quête de design et d'innovation', leur évaluation se concentre sur des critères tels que le niveau d'innovation, la fonctionnalité, la qualité formelle, la longévité et l'ergonomie.

' En tant qu'agence de design et d'innovation, VanBerlo est fière d'avoir pu contribuer une nouvelle fois au succès de Worldline. Nous apprécions notre relation à long terme et notre ambition commune et continue de développer les meilleurs produits dans leur catégorie, en travaillant ensemble comme une véritable équipe. Avec YUMI, Worldline et VanBerlo sont parvenus non seulement à fournir un produit d'une qualité de conception exceptionnelle, mais aussi à offrir une expérience utilisateur supérieure grâce à une technologie de pointe, dépassant la norme actuelle sur le marché.'' Je suis particulièrement fier que notre nouveau terminal de paiement YUMI ait reçu le 'Red Dot Award', un prix très prestigieux en matière de design de produits. A travers YUMI, Worldline veut offrir aux commerçants ainsi qu'à leurs clients un nouveau monde d'interaction et de création de valeur avant et après l'acte de paiement en lui-même. Tout au long de notre processus de développement, nous avons recherché les meilleurs moyens d'apporter innovation et sécurité dans un design orienté consommateur. Ce prix est la plus belle des reconnaissances pour notre brillant travail d'équipe. '

Un succès qui sera célébré lors de la cérémonie de remise des prix

Le 8 juillet 2019, Worldline fêtera son succès lors de la cérémonie de remise des prix. La scène internationale du design se réunira au Aalto-Theater d'Essen dans le cadre du Gala Red Dot. Lors de la soirée des designers qui suivra, les lauréats du Red Dot recevront leurs certificats et YUMI participera à l'exposition 'Design on Stage' au Red Dot Design Museum Essen, qui présente tous les produits primés. A partir de cette date, YUMI sera également exposé dans le Red Dot Design Yearbook, en ligne et dans l'application Red Dot Design.

YUMI sera présenté au salon Money2020 à Amsterdam du 3 au 5 juin 2019 au stand G40. Vous trouverez de plus amples informations et indications sur le microsite.

A propos de Worldline

Worldline [Euronext: WLN] est le leader du marché européen dans le secteur des services de paiement et de transaction. L'innovation étant au cœur de son ADN, les offres principales de Worldline incluent l'acquisition commerciale paneuropéenne et nationale pour les entreprises physiques ou en ligne, le traitement sécurisé des transactions de paiement pour les banques et les institutions financières, ainsi que des services transactionnels dans la billetterie électronique et pour les organismes publics nationaux. Grâce à une présence dans plus de 30 pays, Worldline est le partenaire de paiement de choix des commerçants, des banques, des opérateurs de transports publics, des agences gouvernementales et des entreprises industrielles, pour la fourniture de services numériques de pointe. Les activités de Worldline sont organisées autour de trois axes : les Services aux commerçants, les Services Financiers délivrés notamment par equensWorldline et la Mobilité & Services Web Transactionnels. Worldline emploie environ 11 000 personnes dans le monde et son chiffre d'affaires pro forma est estimé à environ 2,3 milliards d'euros par an. worldline.com

A propos de VanBerlo :

VanBerlo est votre partenaire créatif et stratégique. En nous rejoignant, vous rejoindrez une grande variété d'acteurs internationaux. Des grandes entreprises jusqu'aux jeunes entreprises motivées. Des marques qui se déplacent aux organisations qui veulent faire la différence dans leur communauté. Ensemble, nous pouvons relever les défis de front pour construire des ponts fiables entre les besoins et les désirs humains, entre les opportunités technologiques et les affaires durables. www.vanberlo.nl

A propos du prix Red Dot Design Award :

Afin d'évaluer le design de manière professionnelle, le Red Dot Design Award est divisé en trois disciplines distinctes : le Red Dot Award : Product Design, Red Dot Award : Marques & Communication Design et Red Dot Award : Concept de design. Avec plus de 18 000 candidatures, le Red Dot Award est l'un des plus grands concours de design au monde. En 1955, un jury s'est réuni pour la première fois afin d'évaluer les meilleures créations de l'époque. Le nom et la marque du prix ont été développés dans les années 1990 par le PDG de Red Dot, le professeur Peter Zec. Depuis lors, le Red Dot est le sceau international vénéré d'une qualité de design exceptionnelle. Les gagnants sont présentés dans les annuaires, les musées et en ligne. www.red-dot.org

