Worldline : Invest Securities relève sa cible à 58 euros

24/07/2018 | 09:38

Invest Securities, le bureau d'études parisien, salue les comptes semestriels publiés par Worldline en renouvelant son conseil d'achat sur la valeur, et en ajustant à la hausse son objectif de cours de 56 à 58 euros. Soit un potentiel de hausse de plus de 10%.



'Alors même que SIX Payment Services ne devrait contribuer à la croissance des résultats qu'à partir de 2019, Worldline parvient à délivrer au 1er semestre 2018 une solide performance, portée par sa division Services financiers', indique une note de recherche.



'La bonne surprise est venue du gain d'un contrat majeur avec Commerzbank qui devrait améliorer, à partir de 2020, d'un point de pourcentage le CA et de 50 points de base la marge d'EBITDA', ajoute la note.



La confirmation des prévisions conforte enfin les projections des spécialistes.









