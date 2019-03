La concentration du secteur des paiements se poursuit : FIS rachète WORLDPAY pour 35 milliards

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES -1.39% 107.55 6.17% WORLDLINE 0.60% 50.35 18.60%

0

Objet d’une importante vague de concentration, le secteur des paiements a connu aujourd’hui sa plus importante opération : le rachat de Worldpay par Fidelity National Information Services (FIS) pour 35 milliards de dollars (30,85 milliards d’euros) en titres et en numéraire. Moins de deux ans auparavant, Worldpay, dont le nom avait été conservé, avait été racheté par son concurrent Vantiv pour 10,6 milliards de dollars. Parmi les acteurs du secteur à Paris, Worldline a progressé de 0,8% à 50,45 euros.Le spécialiste français du secteur des paiements et des services transactionnels fait partie des consolidateurs du secteur. Il a ainsi payé 2,3 milliards d'euros pour s'emparer de SIX Payment Services, l'année dernière.Les actionnaires de Worldpay recevront 0,9287 action FIS et 11 dollars en espèces pour chaque action de Worldpay. Cette dernière est ainsi valorisée 112,12 dollars par action, ce qui représente une prime de près de 14%.Worldpay avait été racheté par Vantiv en 2017 pour 10,6 milliards de dollars. A la Bourse de Londres, Worldpay flambe de 9,78% à 8345 penceLa société ainsi constituée deviendra un géant des paiements, pesant 12,3 milliards de dollars de revenus annuels et 4,9 milliards de dollars d'Ebitda. 500 millions de dollars de synergies de revenus sont attendues par an et 400 millions de dollars au niveau des coûts.Les actionnaires de FIS détiendront 53% du nouvel ensemble, qui prendra le nom de FIS, et ceux de Worldpay, le solde. Le deal devrait être finalisé au second semestre.Gary Norcross demeurera PDG de FIS et Charles Drucker, l'actuel PDG de Worldpay sera vice-président exécutif du conseil d'administration.Le mouvement de concentration du secteur est alimenté par sa forte croissance et le développement des nouveaux modes de transactions en ligne, via par exemple les smartphones. Ces changements ont été permis par l'émergence de nouvelles sociétés innovantes dans ce secteur, qui deviennent notamment la cible des acteurs historiques.