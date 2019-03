Worldpay : WORLDLINE et INGENICO en hausse grâce au rachat de WORLDPAY

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv INGENICO GROUP 0.80% 63 26.16%

Le secteur du paiement est bien orienté à la Bourse de Paris, soutenu par l’acquisition de Worldpay par Fidelity National Information Services (FIS) pour 35 milliards de dollars (30,85 milliards d’euros) en titres et en numéraire. Worldline gagne 3% à 51,5 euros et Ingenico, 1,22% à 63,26 euros grâce à cette annonce. Les actionnaires de Worldpay recevront 0,9287 action FIS et 11 dollars en espèces pour chaque action de Worldpay.Cette dernière est ainsi valorisée 112,12 dollars par action, ce qui représente une prime de près de 14%.Worldpay avait été racheté par Vantiv en 2017 pour 10,6 milliards de dollars.La société ainsi constituée pèsera 12,3 milliards de dollars de revenus annuels et 4,9 milliards de dollars d'Ebitda. 500 millions de dollars de synergies de revenus sont attendues par action et 400 millions de dollars au niveau des coûts.Les actionnaires de FIS détiendront 53% du nouvel ensemble, qui prendra le nom de FIS, et ceux de Worldpay, le solde.Le deal devrait être finalisé au second semestre.