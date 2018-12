WPP : BarCap abaisse son objectif de cours

12/12/2018 | 11:23

Barclays Capital (BarCap) réaffirme sa recommandation 'pondérer en ligne' sur WPP, mais abaisse son objectif de cours de 1100 à 980 pence, dans le sillage de prévisions réduites pour le groupe de communication au lendemain de sa journée investisseurs.



'La réunion s'est montrée légère sur les détails, mais les objectifs financiers dévoilés paraissent assez sensibles', note le broker, pointant que WPP veut seulement 'revenir là où sont ses pairs, à la fois en termes de croissance organique et de marge'.



'Vers un début d'un cycle économique, nous soutiendrions l'évolution radicale de WPP, mais vers la fin de ce cycle, nous ne voyons pas le rendement contrebalancer le risque', indique l'intermédiaire financier.



