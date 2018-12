WPP : Invest securities n'est plus à 'vente'

12/12/2018 | 11:43

Invest Securities relève son opinion sur WPP de 'vente' à 'neutre' et son objectif de cours de 8,39 à 9,07 livres, pour intégrer une croissance plus élevée attendue à moyen terme suite à la présentation par la nouvelle direction de sa stratégie.



'Sans surprise, elle est proche de celle de ses concurrents et vise à simplifier ses structures pour mieux répondre à la demande de ses clients dans un monde bouleversé par la transformation digitale', rappelle l'analyste en charge du dossier.



Il ajoute que 'les mesures prises visent à retrouver une croissance en ligne avec celle du secteur en 2021, mais avec des marges moins ambitieuses (au moins 15%) que par le passé pour obtenir un meilleur équilibre croissance/rentabilité'.



