WPP : Liberum envisage un démembrement

21/05/2019 | 09:31

Liberum réaffirme sa recommandation 'achat' sur WPP avec un objectif de cours relevé de 1290 à 1450 pence, voyant 'une possibilité grandissante que WPP puisse être démembré, que ce soit à sa propre initiative ou par une intervention extérieure'.



Il juge de plus en plus logique une telle évolution, qui 'créerait de la valeur significative pour les actionnaires avec nombre d'actifs susceptibles d'attirer des valorisations premium en raison de leur importance stratégique et ou de leur statut de trophée'.



Le broker précise que son nouvel objectif de cours de 14,7 livres sterling intègre pour 50% la chance d'une valeur de démembrement de WPP réalisée à 15 livres et pour 50% une valorisation par méthode DCF à 1395 pence.



