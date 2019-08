WPP : Liberum maintient sa recommandation d'achat

12/08/2019 | 10:33

Liberum dit maintenir sa recommandation d'achat sur WPP, avec un objectif de cours de 1450 pence, voyant un potentiel de revalorisation 'important' sur les titres.



Si les derniers résultats du groupe de communication ont confirmé que l'activité était en repli, le broker ne croit pas que le modèle économique de l'entreprise, basé sur un réseau d'agences, soit pour autant à remettre en cause.



Liberum estime que WPP va simplement devoir se réinventer face aux changements du marché et réduire sa dépendance aux médias traditionnels afin de relancer ses performances.



Si tel devait être le cas, poursuit le courtier, WPP pourrait bénéficier d'une revalorisation similaire à celle opérée par RELX Group, anciennement Reed Elsevier, dont le cours de Bourse s'était redressé après des années d'avertissements sur résultats et de changements de direction.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.