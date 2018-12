WPP : Morgan Stanley à 'pondérer en ligne' avant la CMD

04/12/2018 | 15:05

Morgan Stanley réaffirme sa recommandation 'pondérer en ligne' et son objectif de cours de 1000 pence sur WPP, après une chute de 33% du titre en Bourse depuis le début de l'année, et à l'approche de la journée investisseurs (CMD) du 11 décembre.



'Ceci constitue la première opportunité réelle pour le nouveau directeur général (CEO) Mark Read de présenter un plan stratégique et de nouveaux objectifs à moyen terme pour WPP', souligne l'intermédiaire financier.



Morgan Stanley rappelle que jusqu'à présent en 2018, le groupe britannique de communication a réduit ses objectifs à moyen terme (en février) et pour l'année 2018 à la fois lors des publications des résultats pour le premier semestre et à neuf mois.



