WPP : Morgan Stanley revoit sa cible à la hausse

17/07/2019 | 17:25

Morgan Stanley annonce avoir relevé son objectif de cours sur le titre du groupe britannique WPP, passant de 1.025 à 1.060 pence, notamment pour tenir compte de la vente prévue de l'unité d'analyse de marché du groupe, Kantar.



'La croissance organique des ventes sera la clé', retient le courtier dans sa note. Compte tenu de la faiblesse récente de la livre sterling, Morgan Stanley a par ailleurs relevé ses prévisions de bénéfices pour 2019 de 3%, toujours en prenant en compte la vente de Kantar.



Sur la période 2020-2023, l'effet attendu de l'opération reste une réduction de 1-2% du BPA, selon Morgan Stanley. Ce dernier confirme rester neutre (“equal weight”) sur le titre.







