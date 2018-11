Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

WPP a annoncé la fusion de Wunderman et Walter Thompson (JWT). La nouvelle entité sera nommée Wunderman Thompson. "Une formidable combinaison qui réunit en une seule organisation les capacités exigées par nos clients - une créativité primée et une profonde expertise en technologie, données et commerce", a déclaré Mark Read, directeur général de WPP.Via cette fusion, l'objectif de WPP est de simplifier la structure du groupe, pour mieux intégrer les fonctions créatives traditionnelles au numérique."Cette décision de supprimer la marque JWT est forte. Elle est en effet l'une des marques publicitaires les plus anciennes. Elle illustre la volonté du nouveau management de tendre vers une organisation nouvelle, avec un effet de nouveauté et de simplification pour les clients", souligne Oddo BHF.Selon le broker, il n'est pas anodin que WPP ait conservé la marque Wunderman et non JWT. Cela illustre la primauté stratégique donnée au numérique.