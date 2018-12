La valeur du jour en Europe - WPP : un nouveau plan stratégique qui convainc

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

WPP grimpe de 4,17% à 838 pence après avoir établi un nouveau plan stratégique pour renouer avec la croissance. Dans une situation périlleuse, le géant britannique de la communication accumule depuis plusieurs mois les mauvaises nouvelles, entre le départ de son fondateur et dirigeant historique Martin Sorrell, des résultats moroses, et des pertes de budgets. Le nouveau plan stratégique prévoit notamment des coûts de restructuration de 300 millions de livres sterling au cours des trois prochaines années, ainsi que la suppression de 2 500 postes."Cette stratégie reflète une nouvelle vision du WPP en tant que leader en matière de créativité et de technologie. Il intègre une offre simplifiée et améliorée conçue pour saisir les opportunités d'un marché en évolution, et une structure rationalisée construite autour des besoins des clients. Il comprend également des investissements supplémentaires dans la créativité, la technologie et le talent afin d'améliorer la proposition de WPP à ses clients et de stimuler la croissance de son chiffre d'affaires", peut-on lire dans un communiqué.Suite à cette nouvelle vision, WPP vise une décroissance organique de 0,5% pour 2019 contre une précédente fourchette comprise entre -1% et -0,5%. Celle-ci avait été revue à la baisse en octobre dernier (+0,3% auparavant), suite à des revenus inférieurs aux attentes, et a des pertes de budgets comme ceux d'Amex, de Ford ou encore de Daimler.A cette occasion, Mark Read, directeur général du groupe, avait annoncé un changement de cap avec la cession d'investissements non stratégiques pour un montant de 704 millions de livres sterling."Nous décrivons notre approche comme une " évolution radicale " : radicale parce que nous prenons des mesures décisives et mettons en œuvre des changements majeurs ; évolution parce que nous y parviendrons tout en respectant les éléments qui font de WPP la grande entreprise qu'elle est aujourd'hui", a précisé Mark Read.Selon WPP, la restructuration de 300 millions de livres sterling permettra des économies annuelles de 275 millions d'ici la fin 2021. Celle-ci comprend notamment l'intégration de VML et Y&R, et Wunderman et J. Walter Thompson, le redimensionnement et cession d'entreprises sous-performantes, ou encore la fermeture d'activités non durables.Une nouvelle vision bien accueillie par les investisseurs. De son côté, Liberum estime que cette nouvelle stratégie va dans la bonne direction, mais "WPP aurait pu être plus audacieux". Le broker, qui réitère sa recommandation Achat, assortie d'un objectif de cours inchangé de 1375 pence, estime que la société aurait pu viser 500 millions de livres sterling d'économies.