WPP : BCW présente son service de consultation qui vise à offrir des conseils de bout-en-bout aux entreprises de l'industrie mondiale florissante du cannabis et du chanvre

BCW (Burson Cohn & Wolfe), une agence de communications mondiale de premier plan, a présenté aujourd'hui un service de consultation qui va aider les entreprises du secteur émergeant du cannabis et du chanvre à faire leur entrée sur le marché", relever les défis en matière de politiques et de réglementations, identifier et retenir l'intérêt du consommateur, et mettre en avant les avantages du produit - tout ceci, à l'échelle globale. L'offre holistique de bout-en-bout de BCW inclut des experts en matière de recherche, de données et d'analyse, de politique fédérale et d'engagement de la base.

Le lancement du service de consultation sur le cannabis de BCW survient alors que le marché mondial légal de la marijuana devrait atteindre 146,4 milliards d'USD d'ici fin 2025, selon un nouveau rapport réalisé par Grand View Research, Inc. La taille du marché américain légal de la marijuana, estimée à 7,06 milliards d'USD en 2016, devrait croître selon un taux de croissance annuel composé de 24,9% entre 2017 et 2025. Des estimations émanant du Hemp Business Journal, une filiale de New Frontier Data, suggèrent que le marché du cannabidiol dérivé du chanvre va tripler, passant de 390 millions d'USD en 2018 à 1,3 milliards d'USD d'ici 2022.

"Alors que l'industrie du cannabis est importante, elle se trouve actuellement au stade embryonnaire de son développement sur le marché, a déclaré Donna Imperato, PDG globale de BCW. "Les entreprises pénétrant ce secteur doivent naviguer entre les politiques, les opérations, l'éducation des consommateurs, le marketing, ainsi que les marchés financier et des capitaux - ce qui n'est pas une mince affaire. Notre service de consultation dédié au cannabis possède les capacités et l'expertise approfondie qui permettra d'aider les clients à relever ces défis, à commercialiser leurs produits sur ce marché émergent et à en faire les produits phare de leur catégorie," a-t-elle poursuivi.

"Le potentiel de croissance de l'industrie du cannabis est extraordinaire," a ajouté Mme Imperato. "Nous sommes particulièrement enthousiastes à l'idée de nous associer à nos clients en tant que pionniers dans ce nouveau marché incroyable," a-t-elle conclu.

Le service de consultation sur le cannabis de BCW conseille actuellement PAX Labs, un chef de file dans le domaine du désign, du développement et de la vente de technologies et dispositifs de pointe de vaporisation de cannabis; Pyxus International, Inc., une entreprise agricole globale à valeur ajoutée; et Criticality, LLC, une société de chanvre industriel basée en Caroline du Nord qui adopte une approche scientifique de l'extraction et du raffinage de cannabis, ainsi que de la formulation de produits de cannabidiol (CBD) de qualité supérieure; entre autres clients

Fin 2018, le Canada a légalisé l'usage récréatif du cannabis au niveau fédéral. Les collègues de BCW au Canada ont oeuvré afin de présenter FIGR, Inc., une entreprise verticalement intégrée, spécialisée dans le cannabis légal, sur ce marché.

"Selon l'enquête BCW sur la culture du cannabis de l'automne 2018, menée conjointement avec PSB et Civilized Life, le soutien à la légalisation du cannabis sous certaines formes est fort en Amérique du Nord, et la majorité des personnes interrogées estiment que cette mesure exerce un impact positif sur l'économie," a déclaré Chris Foster, Président de BCW pour l'Amérique du Nord. "Ainsi, il existe énormément de possibilités au fur et à mesure de l'évolution et de la croissance du marché mondial du cannabis, mais le contexte est ponctué d'incertitude réglementaire dans certains marchés et d'environnements fortement réglementés dans d'autres. Les Etats-Unis en sont un exemple flagrant, avec l'incongruité de ses lois fédérales et nationales. Notre équipe possède l'expertise nécessaire pour aider les clients à relever ces défis - d'influer sur les politiques publiques à la mise en place de nouvelles catégories, en passant par la création de marques - et réussir dans l'industrie du cannabis et du chanvre," a-t-il ajouté.

À propos de BCW

BCW est l'une des plus grandes agences mondiales de communications à services complets. Née de la fusion entre Burson-Marsteller et Cohn & Wolfe, BCW offre un contenu créatif numérique axé sur les données et des programmes de communications intégrés fondés sur les médias sensibilisés et déployés sur tous les canaux pour les clients des secteurs du B2B, de la grande consommation, des entreprises, de la gestion de crise, de la RSE, des soins de santé, des affaires publiques et des technologies. BCW fait partie de WPP (NYSE : WPP), le leader mondial des services de communication. Pour de plus amples informations, visitez le site www.bcw-global.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20190328005975/fr/