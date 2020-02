WPP Group : coule à pic après des prévisions déprimantes

Le groupe britannique a fait état au 4e trimestre d'une baisse de 1,9% de son activité, après une croissance de 0,5% enregistrée au trimestre précédent La société a réitéré ses objectifs pour 2021, à savoir une croissance organique conforme à celle de ses pairs et une marge bénéficiaire d'exploitation d'au moins 15%. Mais l'industrie est toujours en panne de croissance, pénalisée par la transformation numérique qui bouleverse son écosystème. Et le chiffres ne convainquent pas du tout les investisseurs, qui sanctionnent l'action d'un -14%.

"Je suis optimiste quant à l'avenir de notre industrie et à la position de WPP au sein de celle-ci, même s'il reste encore beaucoup de travail à faire", explique le CEO Mark Read, qui ne cache pas que "le paysage du marketing n'a jamais été aussi dynamique et complexe", ce qui rend d'autant plus important l'appui de WPP aux clients.

La mauvaise fortune de WPP pèse lourdement sur Publicis, qui abandonne 3,2% à 36,59 EUR en matinée.