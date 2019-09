WPP : Keith Weed devient membre du conseil d'administration

19/09/2019 | 11:05

WPP, la plus grande agence de publicité au monde, a déclaré avoir nommé Keith Weed, un professionnel du marketing, au poste d'administrateur non exécutif.



Il sera nommé membre du conseil d'administration de WPP le 1er novembre. M. Keith Weed était depuis neuf ans le responsable des communications et du marketing du géant des biens de consommation Unilever, avant de quitter ses fonctions en mai 2019.



Keith Weed - qui a été nommé directeur marketing le plus influent au monde par Forbes en 2017, 2018 et 2019 - est actuellement président de la UK Advertising Association et membre du conseil consultatif de McLaren F1.



