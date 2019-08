WPP : La valeur du jour en Europe - WPP convainc les investisseurs

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

WPP rassure. Le premier groupe publicitaire mondial a dévoilé des ventes meilleures que prévu au deuxième trimestre. Bien qu’elles se soient repliées de 1,4% sur la période, elles ressortent supérieures aux prévisions de -3% (et après -2,8% au premier trimestre). WPP a notamment profité des récents contrats gagnés. Le groupe, encore aux premières étapes de son plan de redressement triennal, a par ailleurs confirmé ses perspectives pour l’ensemble de l’exercice et affiché son optimisme quant à l’avenir. Les investisseurs sont conquis. Le titre grimpe de 6,92% à 978 pence."Les clients réagissent bien à notre nouvelle offre, comme en témoignent les récents contrats gagnés et les missions élargies, notamment sur eBay, Instagram et L'Oréal. Un nombre encourageant de nos activités et de nos marchés connaissent une bonne croissance ", s'est félicité Mark Read, directeur général du groupe."Nous en sommes encore aux premières étapes de notre plan de redressement triennal, et nous continuons de nous concentrer sur le retour à une croissance durable de l'entreprise au cours de cette période ", a-t-il ajouté.Sur les six derniers mois, le bénéfice avant impôts s'est replié de 44% à 478 millions de livres sterling, affecté par la non-récurrence d'un gain au premier semestre 2018 et une charge liée à la réévaluation d'un crédit. Quant au chiffre d'affaires, il a atteint 7,616 milliards de livres, en hausse de 1,6%.Dans son point d'activité, le groupe précise par ailleurs que lorsque l'opération Kantar sera finalisée, le programme de cession aura généré un produit d'environ 3,6 milliards de livres sterling. Cela lui permettra ainsi de restituer des montants importants aux actionnaires et de réduire son effet de levier à l'extrémité inférieure de la fourchette cible.Optimiste, le groupe a donc maintenu ses prévisions pour 2019. Il vise notamment toujours une diminution de ses ventes de l'ordre de 1,5% à 2%.