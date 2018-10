WPP : La valeur du jour en Europe - WPP, une mauvaise nouvelle de trop

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Dure matinée pour WPP qui plonge de 18,33 % à 863,40 pence. Le numéro un mondial de la publicité a indéniablement déçu les analystes en réduisant ses prévisions pour 2018. Ainsi le groupe prévoit désormais une décroissance organique de 0,5% à 1% de son activité, contre une hausse de 0,3% auparavant, et une marge opérationnelle en recul de 1 à 1,15 point contre - 0,4 point. Cette reconsidération fait suite à une publication trimestrielle en dessous des attentes : le groupe a enregistré des revenus en recul de 1,5% à taux de change et périmètre constants contre un consensus de +0,4%.Selon Oddo BHF, il s'agit de la performance la plus faible des agences cotées puisque Publicis a publié +1,3%, Omnicom +2,9% et Interpublic +5,4%.L'Amérique du Nord , qui ressort à -5,3% semble être le principal responsable, alors que le broker tablait sur -2%. Par ailleurs, le Royaume-Uni affiche à -2% et l'Europe continentale occidentale -0,2%."Comme nous l'avons déjà dit, notre industrie est confrontée à des changements structurels et non à un déclin structurel, mais dans le passé, nous avons été trop lents à nous adapter, nous sommes devenus trop compliqués et nous avons sous-investi dans nos activités de base. Il y a beaucoup à faire et nous avons pris un certain nombre de mesures cruciales pour régler ces problèmes et améliorer notre rendement." justifie Mark Read, directeur général de WPP.Ce dernier a ajouté qu'une stratégie était d'ores et déjà en cours, pour identifier les investissements et les restructurations nécessaires : "Nous avons rapidement renforcé notre bilan en procédant à ce jour à 16 cessions, principalement d'investissements non stratégiques, pour un montant de 704 millions de livres sterling. Par conséquent, et grâce à un regain d'intérêt pour le fonds de roulement, notre dette nette a diminué de 925 millions livres sterling par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent." ajoute t-il.Il n'est cependant pas certain que cela vienne compenser les pertes récentes de budgets, comme ceux d'Amex, de Ford ou encore de Daimler.Selon Oddo BHF, il est probable que la croissance reste sous pression en 2019, et donc que la marge ne rebondisse pas. " La visibilité sur le titre reste donc très faible" ajoute le broker qui réitéré son opinion Neutre et son objectif de cours de 1 056 pence.Par ailleurs, WPP a annoncé son intention de vendre une participation dans Kantar, sa division d'études de marché, sans préciser le pourcentage visé. Une cession qui pourrait être un catalyseur, toujours selon Oddo BHF, qui précise que l'utilisation du cash reste floue.De son côté Liberum reste à l'Achat. Pour ce dernier, WPP fait référence aux clients qui réduisent leurs dépenses pour expliquer cette publication trimestrielle, mais cela ne semble pas avoir d'impact sur ses pairs. " C'est assez inquiétant " évoque le bureau d'analyses, qui ajoute que WPP semble perdre des clients pour une raison précise, sans évoquer explicitement laquelle ...WPP qui table sur une nouvelle vision du groupe interroge les analystes, et ne semble pas rassurer.