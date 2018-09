WPP : Wunderman achète une agence e-commerce

05/09/2018 | 15:09

Wunderman, l'agence digitale de WPP, annonce ce jour faire l'acquisition de 2Sales, une agence de conseil en commerce électronique basée au Luxembourg.



Celle-ci lui permettra de renforcer son expertise dans les domaines de la chaîne logistique, de la planification des gammes et de l'optimisation des contenus et des recherches.



2Sales emploie 66 personnes. Elle repose sur la plateforme Amazon, et aide des clients comme Columbia, Fiskars et SC Johnson à développer leur activité le plus important site de vente en ligne du monde.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.