WPP : acquisition d'une agence en Italie

05/07/2019 | 15:04

WPP annonce avoir pris le contrôle d'AQuest, agence italienne de création axée sur la technologie. Basée à Milan et à Vérone et comptant plus de 70 employés, elle a comme clients Gucci, Bulgari, Mercedes et Smeg.



'L'acquisition est conforme à la stratégie de WPP d'apporter des idées transformatrices et des résultats à ses clients via une offre intégrée de communications, expérience, commerce et technologie', explique le Britannique, qui n'en précise pas les termes financiers.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.