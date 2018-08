WPP : bien orienté avec des propos de broker

20/08/2018 | 14:05

WPP prend 1,2% à Londres et surperforme ainsi le FTSE (+0,3%), sur fond de propos favorables d'UBS qui réitère sa recommandation 'achat' et son objectif de cours de 1660 pence, soit un potentiel de progression de 30% pour le titre.



Avant les résultats du géant de la communication au titre du deuxième trimestre 2018 (4 septembre), le broker estime que 'des informations à propos du directeur général et sur l'inflexion de croissance organique en constitueront les points d'attention clés'.



En attendant, il relève de 3-4% ses estimations de BPA en raison de la faiblesse de la livre sterling. Il attend une inflexion de la croissance organique, de -0,1% au premier trimestre à +1% au deuxième, avec une marge opérationnelle stable au premier semestre.



