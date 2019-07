WPP : cède le contrôle de Kantar à Bain

Cette opération va permettre à WPP, premier groupe publicitaire mondial, de réduire sa dette et d'atteindre avec un an d'avance son objectif d'endettement.

Kantar, l'un des principaux acteurs de son secteur, fournit des données et des études commerciales à certains des plus grands annonceurs du monde et contribue à hauteur d'environ 15% au chiffre d'affaires du groupe britannique.

WPP est en pleine réorganisation sous la houlette de son nouveau directeur général Mark Read à la suite de plusieurs avertissements sur résultats en 2017 et 2018.

(Noor Zainab Hussain à Bangalore; Bertrand Boucey pour le service français)