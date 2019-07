WPP : cession des parts au capital de Chime

01/07/2019 | 10:35

WPP fait part d'un accord pour céder sa participation minoritaire dans la société de marketing sportif britannique Chime, à son actionnaire majoritaire Providence, moyennant 60 millions de livres sterling.



Le géant britannique de la communication explique que cette opération s'inscrit dans sa nouvelle stratégie centrée sur les activités principales et visant à simplifier ses opérations par la cession d'actifs non stratégiques.



La transaction comprend des montants supplémentaires potentiels fondée sur la valeur future de Chime. Créant des campagnes pour des clients comme HSBC, easyJet, Cadburys et Facebook, cette société dispose de plus de 40 bureaux à travers le monde.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.