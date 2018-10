WPP : chute de 15% sur un double 'warning'

25/10/2018 | 10:35

Plus forte baisse de l'indice FTSE 100 à Londres, l'action WPP chutait de l'ordre de 15% ce matin après la publication d'un point d'activité trimestriel sombre, qui comprend un avertissement sur les ventes et les résultats. A Paris, le titre Publicis dérape de près de 5%.



Pour WPP, le 3e trimestre (T3) s'est soldé par un CA publié en baisse de 0,8% à 3,76 milliards de livres en raison d'un effet de changes négatif de 2%. En données comparables, la hausse n'est que de 0,2%, soit nettement moins qu'au T1 (+ 0,8%) et au T2 (+ 2,4%).



'Ce ralentissement reflète principalement un nouvel affaiblissement de notre performance en Amérique du Nord et de nos agences', commente le directeur général Mark Read, qui estime aussi que 'le redressement de WPP nécessite une action décisive et une pensée radicale'.



Le groupe veut continuer de se concentrer sur son coeur de métier et les cessions d'actifs périphériques (16 depuis le printemps) vont continuer. Il veut aussi ouvrir le capital de sa filiale d'études de marché Kantar, pour laquelle 'des marques d'intérêt ont été reçues', indique-t-il.



Mais les perspectives se dégradent et WPP lance enfin un double 'warning' : en 2018, la croissance organique ne devrait plus être proche de celle du S1 (soit + 1,6%), selon une projection datant du 4 septembre, mais virer au rouge, entre - 0,5 et - 1%, ce qui présage d'un 4e trimestre très difficile. La marge opérationnelle ajustée ne devrait plus diminuer de 40 points de base, mais de 100 à 150 points.





